Makelaars Lothar en Annelies nemen het op tegen de 'Eddy Wally van de immo' in 'Huizenjagers'

Na avonturen in onder andere de Westhoek, de Ardennen en Kortrijk, rijdt het 'Huizenjagers'-busje nu richting Oost-Vlaanderen. Een hele week lang wordt deze regio het toneel van intensieve zoektochten naar droompanden voor verschillende kopers.

Lothar, Serge en Annelies strijden voor de felbegeerde 'Huizenjagers'-trofee van deze week.

Makelaars

​Lothar De Corte is een jonge, energieke makelaar die ondanks zijn korte carrière van twee jaar al vol zelfvertrouwen zit. Met zijn achtergrond als tuinarchitect en zijn ervaring in het maken van creatieve TikTok- en promofilmpjes, is hij klaar om zijn stempel te drukken op de vastgoedmarkt. Lothar droomt ervan om ooit projectontwikkeling te doen, maar geniet nu vooral van het contact met mensen, of dat nu in een gezellig bruin café of een hippe dancing is. Deze sportieve twintiger weet wat hij wil en gaat er volledig voor.

Serge Cannoodt is een doorgewinterde vastgoedexpert met meer dan drie decennia ervaring. Sinds 1992 runt hij zijn immokantoor in Sint-Amandsberg waarbij hij hulp krijgt van zijn schoonzoon Ibrahim, dochter Öslem en beste vriend Wim. Serge staat bekend als de 'Eddy Wally van de immo' en is fier op deze titel, die hem zelfs een telefoontje van Marina Wally opleverde. Ooit was Serge marktkramer en die flair is hij nooit kwijtgeraakt. Met zijn charismatische verkoopstijl gaat hij voor een tweede keer de uitdaging aan in 'Huizenjagers'.

Annelies Vinck is een frisse twintiger die net aan het begin staat van haar vastgoedcarrière. Na een studie als handelsingenieur vond ze haar passie in het vastgoed door een 'verslaving' aan immo-sites. Annelies streeft ernaar een menselijke makelaar te zijn die echt in de hoofden van haar klanten kruipt om hen zo goed mogelijk te begrijpen. Reizen inspireert haar, en deze ervaringen neemt ze mee in haar werk. Daarnaast is ze ook een jonge mama, wat haar een unieke kijk geeft op de woonwensen van gezinnen.

Aflevering 1: Tinne & Eppo – Woning met atelier & studentenkot

​Tinne en haar zoon Eppo zijn op zoek naar een pand in Gent waar ze zowel een ruime werkplaats voor Tinne's oldschool meubelcreaties kunnen realiseren als een plek voor een studentenkot of Airbnb. Met een budget van €750.000 hopen ze hun droompand te vinden in het bruisende hart van de stad.

Aflevering 2: Mia & Philip – Woning dichter bij school dochter

​Mia en Philip, uitbaters van de horecazaak 'Spoorloos Perron', zoeken een rustig gelegen landelijke woning dichter bij de landbouwschool in Melle, waar hun dochter naar school gaat. Hun budget van €650.000 moet hen helpen een plek te vinden waar ze samen met hun dieren kunnen genieten van het buitenleven en de rust.

Aflevering 3: Sofie & Jeroen – Huis met geluidsdichte ruimte

​Sofie zoekt een veilige, comfortabele thuis na een aantal teleurstellingen met haar huidige woonst. Met een budget van €300.000-€400.000 hoopt ze een huis te vinden waar ze eindelijk rust kan vinden, liefst met een geluidsdichte ruimte zodat ze ongestoord van haar nieuwe woning kan genieten.

Aflevering 4: Elias & Lynn – Woning met loods

​Elias en Lynn zijn op zoek naar een woning met een loods voor de opslag van Elias' werkmateriaal. Met een budget van €600.000-€700.000 willen ze een nieuwe start maken na het mislopen van een eerder perfect pand. Samen met hun hondje hopen ze eindelijk hun droomwoning te vinden.

'Huizenjagers Oost-Vlaanderen', van 19 september t.e.m. 22 september op Play4 en vanaf maandag integraal op GoPlay.