Maandag zie je de nagelbijtende apotheose van 'De Verraders'

Met twee verbanningen, een allerlaatste moord, een finale missie om zilverstaven te winnen en een onverwachte wending in het spel belooft het komende maandag 28 maart een pittige slotaflevering te worden van 'De Verraders'.

Het psychologische spel hield vorige week meer dan 900.000 kijkers aan het scherm gekluisterd en haalde zo een hoog marktaandeel van 48,1% (VVA 18-54, live+uitgesteld). In de finale wordt duidelijk welk kamp de uiteindelijke winnaar wordt van 'De Verraders': team verraders of team bondgenoten. Op donderdag 31 maart zendt VTM een extra reünie-aflevering uit, waarin alle deelnemers terugblikken op de mindgame van de voorbije weken.

Op maandag maakt de groep zich dus klaar voor de grote finale. Maar niet vooraleer de kijker een antwoord heeft gekregen op de hamvraag uit de vorige aflevering. Daarin mislukte het plan van verraders Jamie-Lee en Loïc om verwarring te zaaien bij de bondgenoten. Loïc bedacht in alle stilte een plan en legde een bom onder 'De Verraders'. Aan de ronde tafel sprak hij immers de niet mis te verstane woorden 'Ik ben een verrader' uit, wat tot complete chaos leidde. Hoe draait dit plan uit? Stemmen de bondgenoten alsnog Hannelore uit het kasteel of zorgt deze verrassende wending voor een andere uitkomst?

De groep zet ook een laatste keer alles op alles om zilverstaven binnen te rijven die de kijker via vtm.be kan winnen. Voor die laatste missie moeten de deelnemers er op hun paasbest uitzien. Staf brengt hen naar het casino waar de champagne rijkelijk vloeit. 'Kijk goed', kondigt hij aan, 'Dit zijn de mensen van wie we al afscheid hebben moeten nemen in het spel. Ik heb hen telkens gevraagd: aan wie zou jij je erfenis willen nalaten van de mensen die op dat moment nog in het spel zaten. Aan jullie om op zoek te gaan naar drie mensen die iemand gekozen hebben uit dit groepje.'

Na de missie is het tijd voor de allerlaatste ronde tafel, waarin alle kaarten op tafel moeten gelegd worden. Kunnen de verraders hun identiteit verborgen houden voor de bondgenoten? Welk kamp eindigt in de meerderheid? En wie wint 'De Verraders'?

De apotheose van 'De Verraders', maandag 28 maart om 20.35 uur bij VTM.