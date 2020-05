Maandag nieuwe verhalen 'Spoed 24/7'

Foto: Eén - ©VRT/UZ Gent 2018

Josephine raakt betrokken bij een verkeersongeval. Ze wordt uit haar bestelwagen geslingerd en komt onder haar voertuig terecht.

Yvonne is 93. Ze komt naar de spoedgevallendienst omdat ze last heeft van een hardnekkige hoest. Maar bovenal heeft ze een bewonderenswaardige en aanstekelijke energie en levenslust. Catharina was op vakantie in Londen toen ze omvergereden werd door een fietser. Haar zoon studeert geneeskunde en gaf haar de raad naar huis te komen voor een bezoek aan de spoedgevallendienst. Cilou is 5. Ze is van de trap gevallen en haar hoofdhuid zal gehecht moeten worden.

'Spoed 24/7', maandag 4 mei om 20.20 uur op Eén.