Maandag in 'Wereldrecord': Jan Zelezny - Speerwerpen

Foto: TVvisie - © Nico de Freyn 2019

Jena, 1996. Op een kleine atletiekmeeting in Duitsland werpt de beste speerwerper aller tijden zijn speer bijna over de hele lengte van een voetbalveld: een mirakelworp die al 24 jaar onovertroffen is.

In Jena komen we erachter wat de zogenaamde Segelwiese is, waar alle speerwerpers naar op zoek gaan. Maarten maakt samen met wereldvermaarde speerprofessor Klaus Bartonietz pijlen en bogen om tot de essentie van het speerwerpen te komen. Op een training van Olympisch kampioen Thomas Rohler trekt Maarten grote ogen, zeker als hij plots de kans krijgt om het wereldrecord luciferwerpen te verbeteren.

Met de medewerking van Olympisch kampioen Thomas Röhler, oud-kampioen Petra Felke, professor Klaus Bartonietz, speerwerpers Jarne Duchateau en Niel Mory, trainer Patrick Bosschaert en de Belgische recordhouder Johan Kloeck.

'Wereldrecord', maandag 9 maart om 21.20 uur op Canvas.