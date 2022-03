Maandag in 'Wereldrecord': Delfine Persoon vs Katie Taylor

Foto: Canvas/VRT - © De Mensen 2022

Op zaterdagavond 1 juni 2019 zit Madison Square Garden in New York tot aan de nok gevuld voor de kamp van de eeuw in het vrouwenboksen: Delfine Persoon tegen Katie Taylor.

Tien ronden lang geven beide boksers elkaar geen duimbreed toe in het gevecht om de wereldtitel. De eindbeslissing over wie die avond de absolute wereldkampioen wordt bij de lichtgewichten, zal uiteindelijk van de jury komen en wordt tot op vandaag betwist.

In deze aflevering ontdekken we hoe topboksers voor een kamp op één dag tot zeven kilo gewicht kunnen verliezen. We meten de gigantische impact van één rake klap en leggen die voor aan de sterkste zwaargewicht van ons land. Maarten waagt lijf en leden tijdens twee minuten in de ring met Delfine Persoon. Maar in het universitair ziekenhuis van Luik leert hij in een geïmproviseerde elektrische stoel dan weer hoe relatief pijn kan zijn. Met Delfine Persoon, prof. Wim Derave en Ine Van Caekenberghe (Ugent), prof. Bart Roelants (VUB), sportarts dr. Luc Buyse, zwaargewicht Victor Schelstraete en trainer Hubert Fierens, prof. Bert Vercnocke (KU Leuven) en neuroloog prof. Steven Laureys (CHU Liège). 'Wereldrecord', maandag 28 maart om 21.20 uur op Canvas.