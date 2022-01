Maandag in 'Sekswerkers': 'Tweederangsburgers'

In de vierdelige reeks 'Sekswerkers' praat Gilles De Coster met vijf vrouwen en drie mannen die actief zijn in de raamprostitutie, thuisontvangst, escortservice en onlinebranche.

'Momenteel is iedereen die een sekswerker helpt, strafbaar.'

'In het Europees parlement kreeg ik te horen: 'Mevrouw, u heeft uw ziel verloren!''

'We blijven buitenaardse wezens.'

Sekswerkers worstelen met hun schimmig sociaal statuut en het morele stigma rond betaalde seks. Het brengt hen in de problemen bij banken, werkgevers en voogdijrechters. Hun beroep wordt ook overschaduwd door mensenhandel. Ze getuigen over hun kwetsbare positie. 'Als we mensen met een beperking helpen, is het opeens wel een nobel beroep.'

