Maandag in 'Sekswerkers': 'Iedereen Klant'

Gilles De Coster ontvangt in 'Sekswerkers' op Canvas vijf vrouwen en drie mannen met ervaring in de raamprostitutie, thuisontvangst, escortservice en onlinebranche.

'Huisvaders zijn supergemakkelijke klanten, die doen de kortste dates.'

'In plaats van één man heb ik er duizenden gehad. Samen vormden ze de perfecte man.'

'Ik heb pas nog een klant van 83 gehad, die vroeg: je moet het mij maar leren.'

De sekswerkers zijn getuige van zeden en wensen van klanten. Wie zìjn hun klanten? Welke levensverhalen brengen ze mee? Welke fantasieën bestellen ze? Welke 'dates' blijven nazinderen? Voor welke dreiging zijn sekswerkers op hun hoede? 'Klant is koning? No way!'

'Sekswerkers', maandag 17 januari om 21.20 uur op Canvas.