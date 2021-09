Maandag in 'Het Scheldepeloton': Het gouden koppel

Iljo Keisse en Dimitri De Fauw leren elkaar kennen op de wielerpiste van de Blaarmeersen. Voor beide tieners is de fiets een uitlaatklep. Iljo heeft het moeilijk met de scheiding van zijn ouders, terwijl Dimi's vader vaak in de gevangenis zit.

Al snel worden ze boezemvrienden en wanneer ze samen als ploeg rijden op de piste, zijn ze onklopbaar. Het gouden koppel wordt een gouden toekomst voorspeld, tot gouden olympische medailles toe.

Maar wanneer ervaren rot Matthew Gilmore op zoek gaat naar een jonge snaak om hem te vergezellen op de Olympische Spelen van 2004 in Athene, komen de twee boezemvrienden voor het eerst tegenover elkaar te staan. Gilmore kiest voor de branie van Keisse, tot grote teleurstelling van Dimi. Maar wanneer Keisse na een ontgoochelende Spelen terugkomt, heeft Dimi de piste plots verlaten voor de weg en het geld van het grote Quick-Step. Dimi komt met grote sier het peloton in, maar faalt. En Iljo, die timmert hard aan de weg naar de top op de piste. Wanneer Dimi een stap terug moet zetten, zit de entente van weleer met zijn maatje Keisse er niet meer in. Iljo rijdt nu voor de overwinning in de zesdaagses, op EK’s en WK’s, terwijl Dimi zich tevreden moet stellen met een figurantenrol.

In 2005 maakt Iljo zijn grote jeugddroom waar: hij wint de Zesdaagse van zijn thuisstad Gent. Een jaar later is hij opnieuw favoriet, samen met onder andere de wereldkampioenen Llaneras en Galvez. Dimi doet ook mee, maar kan enkel schitteren in de bijnummers. Op de voorlaatste dag tijdens de afsluitende ploegkoers gaat het helemaal mis. Het stuur van Dimi haakt vast in dat van Isaac Galvez. Ze kunnen zich lostrekken, maar worden allebei naar boven gekatapulteerd, recht op de balustrade. Galvez sterft nagenoeg onmiddellijk. Dimi zal het schuldgevoel nooit te boven komen.

Met getuigenissen van:

Iljo Keisse, Bert De Backer, Kurt Hovelijnck, Ronnie Keisse (vader van Iljo), Claudine Verhoeven (moeder van Dimi), Guy De Fauw (vader van Dimi), Mark De Fauw (oom van Dimi), Robert D’hont (verzorger), Frank Wezenbeek (kinesist), Tom Boonen (concurrent en ploegmaat van Dimi), Patrick Lefevere (ploegmanager), Yvan Vanmol (ploegdokter), Rik Van Slycke (ploegleider), Joke De Smedt (vriendin van Dimi), Jo De Ram (moeder van Joke), Dirk Caekebeke (stiefvader van Joke)

'Het Scheldepeloton', maandag 6 september om 21.20 uur op Canvas.