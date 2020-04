Maandag in 'De Kleedkamer': Londen 2012

Deze keer nodigt Ruben zijn praatgasten in het Egmontpaleis in Brussel, waar bij de Spelen van 1920 het schermtornooi plaatsvond.

De gasten zijn: Evi Van Acker (zeilen, brons in de laser-radiaalklasse), Jean-Michel Saive (vijfde in het tafeltennis in 2012, nam 7 x deel aan de Spelen), Tom Goegebuer (tiende in het gewichtheffen) en Jos Lansink (paardrijden, goud in de teamjumping met de Nederlandse ploeg in Barcelona 1992, maar nam ook voor België deel in Londen 2012, was erbij op 6 Olympische Spelen, 4 x voor Nederland en 2 x voor België).

Verder zijn er portretten van de Italiaanse bokser Roberto Cammarelle (boksen, goud in Beijing 2008, zilver in Londen 2012 en brons in Athene 2004) en van Aisling D’Hooghe, onze nationale hockeydoelvrouw die erbij was op 17-jarige leeftijd op de Olympische Spelen van Londen, de eerste keer ooit dat een Belgisch vrouwenteam zich plaatste voor de Olympische Spelen.

'De Kleedkamer', maandag 13 april om 21.05 uur op Canvas.