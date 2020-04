Maandag in 'De Kleedkamer': Atlanta 1996

Foto: Canvas - © VRT 2020

In deze aflevering van 'De Kleedkamer' nodigde Ruben zijn vier praatgasten uit in de Wellington Renbaan te Oostende, waar 100 jaar geleden tijdens de Olympische Spelen van Antwerpen het polo plaatsvond.

De gasten zijn: Fred Deburghgraeve (goud op de 100 meter schoolslag), Ulla Werbrouck (goud in het judo), Harry Van Barneveld (brons in het judo), Paul Vermeiren (vierde plaats in het boogschieten).

Daarnaast ook portretten van Gail Devers (goud op de 100 meter in Barcelona 1992 en Atlanta 1996, waar ze ook op de 4 x 100 goud behaalde) en Marie-José Perec (goud op de 200 meter in Barcelona 1992 en Atlanta 1996, waar ze ook goud haalde op de 400 meter).

'De Kleedkamer', maandag 20 april om 21.25 uur op Canvas.