Maandag gaat Arnout Hauben het gesprek aan met koning Leopold II

'Leopold II was een koning van uitersten die me mateloos fascineert. Onder zijn koningschap groeide ons land uit tot een van de rijkste landen ter wereld, maar hij zadelde de Belgen ook op met een zwaar en donker koloniaal verleden', zo vertelt reporter Arnout Hauben.

1885

Op het strand van Oostende ontmoet Arnout Leopold II. De koning heeft net een duik in het koude Noordzeewater genomen. Hij wordt vergezeld door zijn lijfarts, want het is geen plezierduik, maar een behandeling tegen de jicht van de koning. Een week eerder, op de Conferentie van Berlijn, slaagde Leopold erin om Congo op slinkse wijze in privébezit te krijgen. Arnout voelt de koning meteen aan de tand over zijn plannen met dit immens grote gebied. Leopold wil niet in zijn kaarten laten kijken en scheept Arnout af: hij wil pas morgen verder praten.

De volgende dag sporen Arnout en Leopold van Oostende naar Brussel, in de koninklijke trein. Ook de koningin, Maria Hendrika, reist mee. Ze heeft weinig positiefs te vertellen over haar echtgenoot. Het is duidelijk dat ze diepongelukkig is in haar huwelijk. Leopold’s motto is 'La où Ostend s’arrête, le monde commence.' Het piepkleine België is te klein voor de vorst. Hij ziet het groter, veel groter. Na een hele rits kolonisatiepogingen is hij erin geslaagd om Congo - dat 76 keer groter is dan België - te bemachtigen. Hij beweert er beschaving te willen brengen en de Congolezen te willen helpen, maar Arnout weet beter en legt de koning het vuur aan de schenen.

Leopold II wordt vertolkt door Tibo Vandenborre, Maria Hendrika door Evelien Bosmans en dokter Georg door Warre Borghmans.

'Interview met de Geschiedenis: het Belgische Koningshuis', maandag 11 september om 20.45 uur op VRT 1.