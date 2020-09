Maak kennis met Alexander Van Laer (28) in 'Jonge Wolven'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2020

Op maandag 7 september maakt de VTM 2-kijker in 'Jonge Wolven' om 20.35 uur kennis met een nieuwe jonge ondernemer. Serie-ondernemer, zeg maar.

Alexander Van Laer is 28 en heeft in zijn jonge leven al zes bedrijven opgericht, waaronder Jane, een veiligheidssysteem voor valdetectie bij oudere mensen en het bekende autodeelplatform Poppy. Nadat hij Poppy verkocht, stampte Alexander het marketing- en PR-bureau Atlasnine op en dit jaar richtte hij zijn zesde bedrijf op: Qallo, dat binnenkort voedingssupplementen voor e-sporters op de markt brengt.

'Je hebt mensen die altijd maar denken, denken, denken en twijfelen en nooit de sprong wagen om effectief iets te doen uit schrik omdat het misschien niet goed is. We zijn een zeer risico-averse maatschappij. Maar soms komen er prachtige zaken voort uit risico’s durven nemen. Je moet het gewoon doen.'

Trots laat Alexander zijn nieuwste project zien aan zijn vader, ook een ondernemer. Hij toont zijn nieuw kantoor, het toekomstig logistiek centrum en een gaming centre waar internationale e-sporters kunnen komen trainen als ze in het land zijn. En met zijn vennoten Niels en Moos hakt hij nog een belangrijke knoop door: de verpakking van hun producten. Kleur, doorzichtigheid, glossy of net niet: alles moet juist zitten.

Jeroen Poels is op zijn 26 al acht jaar de CEO van Delta Worx, een uitzendbureau dat jaarlijks meer dan 2500 jongeren aan een studentenjob helpt. Al is dat in deze tijden niet evident. Omdat Jeroen met zijn bedrijf vanuit Antwerpen opereert, komen de nieuwe corona-maatregelen met onder andere de avondklok extra hard aan.

'Wij zijn de eerste golf doorgefietst, ik zou het bijna een walk in the park noemen. Maar nu regent het annulaties. Mensen die niet meer willen werken, die schrik hebben of van hun ouders niet meer mogen. Ik snap het allemaal wel.'

Naar omzet toe kostte hem dit al 600 à 700 000 euro. Eenmaal terug op kantoor is de reality check nog groter. 'Dit kantoor hoort vol te lopen met gemotiveerde mensen, niet leeg te zijn. Ik ben de kapitein van het schip dus ik moet ervoor zorgen dat iedereen gemotiveerd blijft en dat is niet altijd even makkelijk als je motivatie zelf in je schoenen zit.' Jeroen probeert zijn gedachten te verzetten tijdens een vakantie in eigen land, aan de kust.

Gunther Gysels richtte vijf jaar geleden Get Driven op, een bedrijf dat privé chauffeurs levert. Vandaag is Get Driven meer dan 10 miljoen euro waard en het blijft groeien. Afgelopen jaar wist Gunther in Berlijn enkele goede deals af te sluiten om het bedrijf te lanceren in Duitsland. In de aflevering op maandag 7 september is te zien dat hij een meeting heeft in Kortrijk met zijn zakenpartner Steve, die benieuwd is naar de stand van zaken. En voor het eerst in jaren, keert Gunther terug naar zijn eerste passie: motorcross. Tijdens zijn eerste wedstrijd als international brak hij jaren geleden zijn knie, waardoor hij een streep kon maken over zijn carrière.

De 23-jarige Antwerpse Jill Cnudde, founder van Bikinibody, zorgde ervoor dat haar bedrijf op amper een jaar tijd al twee miljoen euro waard is. Toch zet Jill deze zomer nog verder in op haar groei. Vandaag stelt ze de waist trainer voor waarmee ze zich meer in de sportindustrie begeeft. En speciaal voor Tutu Chic creëerde ze een roze granola en bijhorende thee.

'Jonge Wolven', maandag 7 september om 20.35 uur bij VTM 2.