Luxe-avontuur loopt uit de hand in 'The Real Housewives of Antwerp'

Annelies en Amy trekken een bedenkelijk gezicht zodra ze de glamping-tenten betreden. De geur doet hen denken aan… zweetvoeten. 'Ik ruik zweetvoeten', merkt Annelies meteen op. De sfeer is snel gezet: dit past niet in hun idee van luxe kamperen.

'Niet mijn ding', besluit ze. Zonder aarzelen kiezen de dames voor comfort en boeken een kamer in een hotel.

Tijdens een gastronomisch sterrendiner, waar ‘fine food’ op het menu staat, komen ook alle opgekropte frustraties tussen de vrouwen naar boven. De andere vrouwen steunen Natassia en het wordt Oona én Amy even allemaal te veel. ​

'The Real Housewives of Antwerp' is een co-productie van Play en Streamz in handen van productiehuis Banijay. Elke vrijdag te zien op Play4 en GoPlay, alle afleveringen zijn volledig te zien op Streamz.

