Luk Alloo bezoekt extremen: een celibataire priester en een Red Light District

Zodra de nacht valt, stapt Luk Alloo binnen daar waar het licht nog brandt in 'Alloo in de Nacht' bij VTM. Luk wenst te benadrukken dat de opnames van 'Alloo in de Nacht' dateren voordat de Coronacrisis uitbrak: 'toen mochten mensen nog handen geven, elkaar knuffelen en elkaar zoenen. Iets wat we met z'n allen na de crisis tien keer zoveel zullen doen.'

Morgen, donderdag 19 maart, bezoekt Luk om 21.30 priester Wim, die na middernacht nog volop aan het werk is. 'Ik bereid schoollessen voor en schrijf preken. Slapen is een beetje tijdverlies. God keurt dat trouwens goed', aldus de priester. Wim is aan het celibaat gebonden en slaapt alleen.

De 59-jarige Johan, een single Gentenaar, doet dat niet altijd. Johan zoekt het erotisch plezier in het Red Light District. 'Ik ben daar open in', vertelt Johan. 'Ik heb af en toe een mooi moment met een publieke vrouw. Je moet je daar toch niet voor schamen? Ik was 18 toen ik voor de eerste keer een prostituee bezocht. Ik hou van de spanning, het kleurrijke. Ik heb trouwens een vaste relatie gehad met een publiek meisje, voor een jaar of twee. Zoals in de film Pretty Woman.'

Verder rijdt Luk om 05.00 uur mee met de allereerste tram, loopt hij om 04.00 uur binnen in een familiebedrijf dat paddenstoelsubstraten fabriceert en bezoekt hij om iets na middernacht een bakkerij die bruist van energie.

'Alloo in de Nacht', donderdag 19 maart om 21.30 uur bij VTM.