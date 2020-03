Luister naar NRJ-podcast '30 in 20' en kies een plaat voor de helden in deze Corona-tijd

Ja, het zijn bijzondere tijden. Bijna het hele land zit in zijn kot. Behalve die mensen die er elke dag (en nacht) keihard voor gaan om de wereld die op z'n kop staat, toch draaiende te houden: de hulpverleners, de rekkenvullers, de vuilnisophalers, truckchauffeurs, postbedelers,...

Al deze mensen verdienen ons applaus en: muziek! Want muziek verbindt en heelt.

Terwijl je in je kot blijft kan je via nrj.be iemand via een plaat en je persoonlijke boodschap, een hart onder de riem steken. Er zijn ongetwijfeld heel wat mensen in je omgeving die zo’n muzikaal applaus verdienen. Laat de radio weten wie en waarom en NRJ doet de rest.

'30 in 20', een podcast van en voor nieuwe 30-ers

Zesde aflevering: Lukas Lelie

Lukas Lelie gaat vreemd. Want naast stand-upcomedian en sidekick in 'De Ideale Wereld' is hij ook de maker van zijn eigen podcast: ‘Standaard Koekhandel’, verhalen over koeken.

Voor Kim Muylaert, zelf net 30 geworden, wou hij de sprong naar een andere podcast graag maken.

En uiteraard heeft hij het ook hier over zijn grote liefde voor koeken, en eten in het algemeen. Hij heeft altijd al een haat-liefde relatie gehad met eten: 'Ik ben een binge-eter. Op het einde van het middelbaar woog ik 136kg.' En over zijn koekenliefde zegt hij: 'Mijn moeder heeft 10 jaar lang koeken verstopt thuis, op de gekste plaatsen. Maar ik vond ze altijd.'

Kim en Lukas ontmoeten elkaar in zijn ouderlijk huis in de Leliestraat (ècht waar!) in De Pinte.

Een babbel van vòòr Corona, met dus geen woord daarover. Geef toe dat dat deugd doet. Waar hebben ze ’t verder wèl nog over? Trouwen, vrouwen met humor, Netflixbedrog en veel meer.

En hij heeft trouwens nog een warme oproep aan andere leeftijdsgenoten: 'Zeg als dertiger niet dat je leven voorbij is in het gezelschap van tachtigers.'

'30 in 20', de podcast, nu online!

De podcast is uiteraard te beluisteren, maar werd ook gefilmd. Je kan hem beluisteren op nrj.be, via je favoriete podcastkanaal of YouTube.