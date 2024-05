Lola, Dean en Marjolein brengen Zara Larsson met een vleugje opera in finale 'Sing Again'

Vanavond is 'Sing Again' toe aan zijn grote finale. Daarin geven nog 9 finalisten het beste van zichzelf in de hoop als winnaar uit de bus te komen en 10.000 euro mee naar huis te nemen voor een muzikale carrièreboost.