Loïc, Liz, Davy of Silvana: wie wint de geldkoffer in 'Het Onbekende'?

Twee teams met nog elk twee spelers, maar slechts n van hen kan de winnaar zijn. Op maandag 15 april nemen Loc & Liz uit team Groen en Davy & Silvana uit team Rood het tegen elkaar op in de finale van 'Het Onbekende'.

En die zal zich afspelen te land, ter zee en in de lucht. Het strijdtoneel? Het mysterieuze eiland St. Anastasia in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. Maar om daar te geraken moeten ze eerst nog één allerlaatste race winnen met de nodige dilemma’s. In de finale draait alles om snelheid, teamspirit, stalen zenuwen en – natuurlijk - keuzes maken. Bekend of onbekend? Elke keer opnieuw, tot de allerlaatste minuut. Wie kan zijn tegenstander het best lezen? Wie houdt zijn emoties het best onder controle? En bovenal: wie gaat naar huis met de geldkoffer?

'Ik sta hier in de finale, terwijl ik eigenlijk tijdens de eerste proef al na 5 minuten naar huis werd gestemd. Waar is de rest?', lacht Silvana. Beide teams zijn vastberaden om als overwinnaar uit de strijd te komen. Maar om die ultieme plek in de finale te bemachtigen, moeten ze eerst de strijd met elkaar aangaan in een zenuwslopende race langs de kustlijn. Het wordt een nek-aan-nek race waarin elke keuze cruciaal blijkt te zijn…

Tot slot volgt de allesbepalende sprint van 350 meter naar het vliegtuig. Het duo dat als eerste in het vliegtuig zit, vliegt met zijn geldkoffer naar de ultieme finale. Het andere team blijft achter met lege handen. Voor hen eindigt het avontuur. Aangekomen op de allerlaatste halte van het avontuur speelt het winnende duo voor de grote prijs, tegen elkaar. Spelverdeler Axel Daeseleire heeft nog één allerlaatste, allesbeslissend dilemma voor hen in petto.

'Het Onbekende', maandag 15 april om 20.40 uur bij VTM en op Streamz.