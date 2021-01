'Lockdown': 12 kortverhalen op dezelfde locatie! Deze week op Eén en VRT NU

'Lockdown': 12 kortverhalen op dezelfde locatie! Deze week op En en VRT NU

'Lockdown' is een reeks van 12 op zichzelf staande kortverhalen, geregisseerd door 12 Vlaamse topregisseurs en met een straffe cast. Elk verhaal speelt zich af in dezelfde setting: de bezoekersruimte van een gevangenis. Twee personages, elk aan een kant van het glas in de bezoekruimte dat hen - maar ook hun wereld scheidt.

Elke kortfilm wordt door een andere regisseur en crew gemaakt en met andere acteurs. Lockdown wordt hierdoor een verrassende mix van verschillende genres zoals drama, comedy en thriller. Het idee komt van regisseurs Gilles Coulier en Maarten Moerkerke, die beiden een aflevering regisseren, naast onder andere Michaël Roskam, Kaat Beels, Frederike Migom, Jan Eelen, Dorothée Van Den Berghe en Robin Pront. Lockdown is een productie van De Wereldvrede & Lecter Scripted Media en kwam tot stand met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds en Sabam for culture.

Bedenkers Gilles Coulier en Maarten Moerkerke: ''Lockdown' heeft het basisidee om in één corona-proof setting twaalf verhalen te vertellen - maar ook het doel om met een creatief antwoord moeilijke tijden te tackelen - ruimschoots overtroffen. Het uitgangspunt dat elk verhaal vanuit de regisseurs moest vertrekken, levert twaalf heel verschillende films op die qua stijl, genre en thematiek de kijkers genereus zullen verrassen, ontroeren, huiveren en doen lachen. Een onverhoopt resultaat dat alleen maar mogelijk was door de inzet en de solidariteit van iedereen die aan deze reeks heeft meegewerkt.'

Olivier Maeterlinck van Sabam for Culture: 'Dankzij de reeks 'Lockdown' kregen verschillende regisseurs en scenaristen de mogelijkheid om nieuw werk te realiseren in een periode waarin het draaien van kwaliteitsvolle fictie geen evidentie is. Zo worden kansen gecreëerd voor zowel jong talent als gevestigde waarden en zo'n projecten ondersteunen we met veel plezier.'

Aflevering 1 (18/01)

Zuur

Regisseur: Robin Pront / Scenarist: Robin Pront, Kevin Meul

Acteurs: Matthias Schoenaerts, Veerle Baetens

De ultieme confrontatie tussen de met zuur verminkte Kim en haar ex-vriend, draaideurcrimineel Kasper. Die laatste hoopt zo op strafvermindering, Kim hoopt echter op iets heel anders. Wraak, hier en nu.

2055

Regisseur: Wouter Bouvijn / Scenarist: Wouter Bouvijn

Acteurs: Peter Gorissen, Tom Vermeir

'2055' leeft al 40 jaar in een instituut dat de mogelijkheid biedt uit eigen wil in isolement te leven. De deur naar het zonlicht kan hij vrijwillig openen. Op een dag wordt hij verrast door een reparateur aan de andere kant van het glas, hij komt de telefoons aan de wand nakijken. Het komt tot een gesprek. Hoe reageert '2055' na 40 jaar isolement op een gefilterde mensenstem? Heeft hij nog gevoelens wanneer hij in iemands ogen kijkt?

Nadja

Regisseur: Kaat Beels / Scenarist: Stefanie Vanhecke, Jan Pepermans

Acteurs: Emilie De Roo, Linde Carrijn

Wie van ons droomt er niet van een andere, betere versie van zichzelf? En wat als net die versie je een bezoekje brengt in de gevangenis?

Aflevering 2 (19/01)

Zoveel…

Regisseur: Maarten Moerkerke / Scenarist: Josse De Pauw

Acteurs: Kim Snauwaert, Bart Hollanders

Hij is veroordeeld voor onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood als gevolg. Zij heeft een jaar lang gewacht om hem in de gevangenis te bezoeken. Ze hadden iets bijzonder toen, al kwamen er weinig woorden aan te pas - achteraf gezien misschien zelfs te weinig - en dat is het enige wat ze nu wel kunnen doen... praten. Hij verlangt onhandig naar vroeger, zij wil weten wat er precies gebeurd is die fatale avond. Maar geen van beiden krijgt wat hij of zij wil: hij heeft immers niet zomaar iemand gedood…

Franky & Mariel

Regisseur: Jan Eelen / Scenarist: Jan Eelen

Acteurs: Marjan De Schutter, Josse De Pauw

Een gedreven vrijwilligster gaat tijdens de lockdown op gevangenisbezoek bij een verveelde nihilist. Wat begint als een normaal gesprek tussen twee volslagen vreemden, ontspoort al snel tot een strijd om zelfbehoud.

Stella

Regisseur: Christina Vandekerckhove / Scenarist: Christina Vandekerckhove

Acteurs: Peter Van den Begin, Dominique Van Malder

Wanneer de narcistische Bob de verjaardag van zijn dochter Stella vergeet, is het niet zijn vrouw Veerle die de bezoekersruimte binnenwandelt, maar Piet Hynemans.

Aflevering 3 (20/01)

A plus jamais

Regisseur: Gilles Coulier / Scenarist: Julie Mahieu, Jonas Geirnaert, Gilles Coulier

Acteurs: Mounir Aït Hamou, Johan Leysen , Isabelle Van Hecke

24 december. Voor gedetineerden Rami en John is het een heel bijzondere dag in de gevangenis: hun laatste. Niet omdat hun tijd erop zit, wel omdat na maanden wroeten en graven hun tunnel onder de bezoekersruimte eindelijk klaar is. Slechts enkele centimeters scheiden hen nog van de vrijheid en een hele warme Kerstmis.

Echo

Regisseur: Kato De Boeck, Flo Van Deuren / Scenarist: Kato De Boeck, Flo Van Deuren

Acteurs : Maaike Neuville, Circé Lethem

Een hoogzwangere vrouw bezoekt haar vriendin in de gevangenis een laatste keer voor de geboorte van hun kind.

Transfer

Regisseur : Jonas Govaerts / Scenarist: Joey O'Bryan

Acteurs: Anne-Laure Vandeputte, Gène Bervoets

Om uit de gevangenis te ontsnappen, gebruikt de tot levenslang veroordeelde moordenaar Elias een occult ritueel om in de bezoekersruimte van lichaam te wisselen met zijn vervreemde, zwangere dochter Fia. De jonge vrouw heeft zelf echter nog een verrassing voor hem in petto.

Aflevering 4 (21/01)

Claude M.

Regisseur: Dorothée van den Berghe / Scenarist: Michael De Cock

Acteurs: Sara De Roo, Sachli Gholamalizad

Claude M, een alleenstaande moeder, zit een gevangenisstraf uit. Ze heeft geen andere keuze dan haar zoon Iwan achter te laten bij haar jongere zus Neda. Neda wilde nooit een kind, maar moet nu plots voor eentje zorgen. Ze bezoekt haar zus in de gevangenis. Iwan schaamt zich voor zijn moeder, en dus moet Claude alle informatie over haar zoon via Neda te weten komen. Jaloezie steekt de kop op, want Neda kan zich duidelijk beter en beter vinden in de moederrol. Maar het ergste bericht moet nog komen: Neda heeft besloten een jaar in Jordanië aan de slag te gaan en Iwan wil graag mee.

Nora & Sam

Regisseur: Frederike Migom / Scenarist: Frederike Migom, Laura Schroeder

Acteurs: Tine Embrechts, Joke Devynck

Nora is te net gekleed voor een gevangenisbezoek. Terwijl ze wacht op Sam, die opgesloten zit, spreekt ze tegen zijn lege stoel. Ze heeft iets belangrijk te zeggen. Wanneer Sam eindelijk binnenkomt, slaagt Nora daar echter niet in. Verlamd door angst lijkt zij diegene die gevangen zit, en is Sam de enige die haar kan bevrijden.

Het slachtoffer

Regisseur: Michaël R. Roskam / Scenarist: Dimitri Verhulst

Acteurs: Antoine Princen, Olivier Bony

Heel verbaasd dat hij überhaupt bezoek ontvangt, krijgt de gedetineerde van de cipier te horen dat het gaat om de enige persoon die nog in de gevangene geïnteresseerd is, namelijk: zijn slachtoffer.

