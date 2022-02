Linde Merckpoel getuigt openhartig in 'Therapie'

Het tweede seizoen van 'Therapie' biedt opnieuw een discrete inkijk in de therapieruimte van een aantal therapeuten. We volgen de verhalen van de cliënten, de vaak herkenbare, maar soms ook ongewone problemen waar ze mee worstelen en de inzichten die ze krijgen tijdens de therapie.

Er komt een vrouw in therapie die al jaren het gevoel heeft dat ze zichzelf niet kan zijn. Een jong meisje voelt zich slecht in haar vel en hoopt dat therapie haar kan helpen. Een vrouw snijdt zichzelf en schaamt zich hier erg over. Ze hoopt dat therapie kan helpen om ermee te stoppen. En Linde Merckpoel vertelt hoe therapie haar door een moeilijke periode hielp.

'Therapie', maandag 21 februari om 21.20 uur op Canvas.