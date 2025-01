Limburgse 'Huizenjagers' schuimen Haspengouw af op zoek naar Limburgse droompanden

Deze week rijdt het 'Huizenjagers'-busje rond in Zuid-Limburg, de prachtige streek die ook wel Haspengouw wordt genoemd. Makelaars Vanessa, Dries en Lore gaan de strijd aan met elkaar om het perfecte huis te vinden voor de potentiŽle kopers.

Welke Limburgse pareltjes hebben zij in petto voor de Limburgse kopers?

De makelaars

​Vanessa Beullens had altijd al grote interesse in de immomarkt. Na een carrière als kleuterjuf besloot ze haar passie voor vastgoed te volgen. Vijf jaar geleden richtte ze haar eigen immo-kantoor Goed Vastgoed op. Gedreven door haar liefde voor huizen en de kleine dingen in het leven, zoals tijd doorbrengen met haar vijf kinderen, pakt ze iedere uitdaging met enthousiasme aan. 'De naam van mijn kantoor is ontstaan op een bierkaartje tijdens een avondje stappen met vriendinnen', vertelt ze. Vanessa zal er alles aan doen om de 'Huizenjagers'-trofee binnen te halen.

De 26-jarige Dries Vrancken heeft het vastgoed met de paplepel meegekregen. Als zoon van een vastgoedkantoor-eigenaar is hij van kinds af aan vertrouwd met de sector. Na zijn studies rechtspraktijk begon hij in het familiebedrijf en inmiddels heeft hij al vier jaar ervaring. Ook naast het werk domineert de baksteen momenteel zijn leven, want samen met zijn vriendin is hij bezig met de renovatie van hun eigen huisje. Dries is een faire speler, maar gaat zonder twijfel voor niet minder dan 4 biedingen tijdens de nieuwe 'Huizenjagers'-week.

Lore Caenen is een sportieve, elegante makelaarster die altijd al geïnspireerd was door de huizenmarkt. Ze is al zes jaar werkzaam bij Immofusion en combineert haar carrière met haar liefde voor tennis, mode en reizen. Tussen haar 9e en 14e tenniste ze op hoog niveau, speelde ze samen met Elise Mertens en werd ze zelfs al eens Limburgs kampioen. Net als op het tennisveld, zal ze zich ook in het Huizenjagers busje volledig smijten en de bal niet proberen mis te slaan.

De kandidaat-kopers

​Aflevering 1: Jordy en Bieke zoeken een groter huis, nu hun dochtertje Charlien steeds meer ruimte nodig heeft. Hun appartement in Borgloon is te klein geworden, en dus zoeken ze een landelijke woning met voldoende slaapkamers, een bureauruimte voor Jordy’s DJ-materiaal, en een gezellige tuin voor het hele gezin. Budget: €450.000.

Aflevering 2: Nathalie, Beau en Mila voelen zich al een tijdje te krap in hun appartement in Tongeren. Met twee honden en een groeiend gezin is een nieuwe woning in Hoeselt of Bilzen meer dan welkom. Ze zoeken een instapklare woning met minimaal drie slaapkamers, een klein tuintje voor de honden, en een veilige buurt om te wandelen. Budget: €280.000.

Aflevering 3: Rowena en haar 11-jarige zoon Dylano verlangen naar meer privacy en rust. Ze wonen momenteel op een appartement in Hoeselt, maar door de drukke omgeving kunnen ze niet in alle rust genieten van hun terras. Ze zoeken een huis in Hoeselt of Bilzen, liefst in Munsterbilzen, met een tuin voor hun kat Cosmo en ruimte voor hun privéleven. Budget: €200.000.

Aflevering 4: Valérie, Bjorn en hun twee kinderen zoeken een grotere woning nu hun gezin is uitgebreid. Ze willen een huis in de regio Lanaken, met drie slaapkamers, een open keuken, en een tuin die later mogelijk plaats biedt voor een zwembad. Ze hechten veel belang aan ruimte, lichtinval en een comfortabele leefomgeving. Budget: €370.000.

'Huizenjagers Zuid-Limburg', vanaf 13 januari op Play4 en GoPlay.