Limburgse agenten glijden letterlijk van de ene interventie in de andere

In het nieuwe seizoen van 'Op Interventie' zagen vorige week meer dan een half miljoen kijkers (live+uitgesteld) hoe de agenten uitrukten voor een gewapende overval in 'Casa de papel'-stijl.

Woensdag 13 januari glijdt de politie van de Limburgse zone CARMA van de ene interventie in de andere. Een plotse sneeuwval zorgt voor heel wat autopech op de baan en ook de agenten bevinden zich op glad ijs... 'We hebben onszelf allebei te schande gemaakt. Ik was Jan aan het uitlachen nadat hij uitgeschoven was en opeens lag ik zelf op de grond. Karma is a bitch!', lacht inspecteur Alessio.

Inspecteurs Ilse en Salvatore krijgen een melding van stalking binnen. Door vroegere interventies weet Ilse hoe ernstig deze problematiek is. Ze stelt daarom alles in het werk om het slachtoffer te helpen: 'Ik heb het al vaak meegemaakt dat meisjes die al jaren gestalkt worden pas bij de politie komen wanneer het water hen aan de lippen komt en ze geen uitweg meer zien. Vaak voelen ze zich schuldig en vinden ze dat ze de politie onnodig belemmeren. Maar je kan niet inschatten wat er allemaal gebeurd zou zijn als ze niet had gebeld.'

Tijdens de Europese risicowedstrijd Racing Genk - Slavia Praag zorgt commissaris Stefan voor de coördinatie van de verschillenden diensten op het terrein en in de lucht. Zijn leidinggevende skills komen later opnieuw van pas wanneer hij het voortouw neemt tijdens een grootschalige zoekactie. Een persoon is vermist en zijn wagen werd teruggevonden aan de rand van een bos. 'We stellen onmiddellijk alles in het werk om die persoon te vinden. Elke meter van dat bos moet uitgekamd worden. Je kan het jezelf niet permitteren om een deel over het hoofd te zien', vertelt commissaris Stefan.

