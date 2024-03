Lieve Blancquaert en Marij trekken dinsdag door Centraal-Europa

Foto: VRT CANVAS - © VRT 2024

In deze aflevering reizen Lieve en Marij in het spoor van de klimaatopwarming door Centraal-Europa. Ze trekken door de Tsjechische bossen – of wat daarvan overblijft.

Ze krijgen de security van één van de grootste bruinkoolmijnen van Polen achter zich aan, reizen door het klimaatbewuste Oostenrijk, en worden in de Italiaanse Dolomieten overweldigd door de kracht van één van Europa’s mooiste gletsjers: de Marmolada, die recent het decor vormde voor een tragische gebeurtenis.

'Wij Zijn Europa', dinsdag 12 maart om 21.20 uur op VRT CANVAS.