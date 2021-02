Leren delen en vermenigvuldigen met 'Costa Belgica'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

De Costa Belgica heeft heel wat te bieden. Ook klanten Jyrki en Bart uit Hoboken werden enkele jaren geleden verliefd op Spanje. Maandag zoekt makelaar Katleen van Immo Cobat in 'Costa Belgica' bij VTM 2 voor hen een woonhuis pls gastenverblijf. Budget: maximum 400.000.

Terwijl Katleen op pad is met de 2 mannen wil echtgenoot Johan zijn hardwerkende, vrouwelijke collega’s verrassen om hun 40ste verkoop te vieren. 'Als wij het goed hebben, moeten de mensen rondom ons het ook goed hebben. Je moet eerst leren delen en pas dan kan je vermenigvuldigen', aldus Johan. Zal zijn echtgenote Katleen vandaag het 41ste pand kunnen verkopen aan koppel Jyrki en Bart?

In zijn vrije tijd is makelaar Danny van Sunny Home Spain in La Nucía een gepassioneerd schilder. Als hij geen huizen verkoopt, vind je hem in zijn atelier. Hij heeft ooit nog tekenles gekregen van Jan Hoet, die hem zei dat hij verder in de kunstrichting moest gaan.

Makelaar Matti van immokantoor Global Spain in Torrevieja krijgt klanten Veerle en Gert uit Sint-Amands op bezoek. Zij zoeken een buitenverblijf en hebben een budget van € 200.000. Timo, de broer van Matti mag vandaag zelf de zoektocht begeleiden onder toeziend oog van Matti.

