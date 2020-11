'Latem Leven' gaat op bezoek bij de Boxy's

Vorige week donderdag startte de realityreeks 'Latem Leven' bij VTM 2, waarin een tiental (on)bekende inwoners worden gevolgd die in en rond het pittoreske dorp Sint-Martens-Latem hun leven of werk hebben opgebouwd.

Er keken ondertussen al 460.868 kijkers: 225.794 voor de dinsdagaflevering en 235.074 voor de herhalingen (live+uitgesteld).

In de tweede aflevering op dinsdag 10 november om 21.35 uur worden onder meer Stefan en Kristof Boxy gevolgd.

De tweelingbroers hebben hun handen vol met hun traiteurzaak. Het is even wennen want in normale omstandigheden doet Kristof het bureauwerk en staat Stefan in de keuken, maar sinds corona staan ze samen achter het fornuis voor het bereiden van afhaalmenu’s. De tweelingbroers kibbelen nog steeds graag en vaak. Vroeger escaleerde dat wel eens in ruzie. 'Daar spreken we liever niet meer over. We zijn voorbij die periode. Schoenen smijten en op elkaar kloppen is niet meer van toepassing bij ons. We hebben ons leren beheersen', klinkt het bij beiden.

Nono, de zoon van Valerie De Booser is deze week bij haar. De boterhammen voor school worden klaargemaakt en nadien krijgt Valerie boksles van Anis, de personal trainer die ook Virginie Morobé traint. Virginie en Valerie kennen elkaar door het ex lief van Virginie, een voetballer. 'Hij zat achter mij aan, maar was op dat moment het lief van Virginie', vertelt Valerie. De man kwam van een kale reis terug maar hierdoor ontstond er wel een vriendschap tussen beide vrouwen.

Gilian, de zoon van zakenvrouw Kristien, is als barman actief in de prestigieuze 'Auberge du Pêcheur'. Kristien laat haar twee kinderen werken voor wat ze willen bekomen. 'Ze moeten niet denken dat het geld waarvoor we hard gewerkt hebben, automatisch naar hen gaat gaan.' Ze is trots op haar kinderen, ze weten waarmee ze bezig zijn en welke richting ze uit willen in hun leven. Maar in tussentijd blijft Gilian toch nog even in Hotel Mama logeren. De supermarkt van haar dochter draait op volle toeren. Sinds maart verkoopt ze tot een derde meer per week.

Patrick is een trader maar zit al meer dan vier maanden vast in Sint-Martens-Latem omdat alle internationale reizen afgelast zijn. In Antwerpen is een lading met tabak aangekomen uit Brazilië. Patrick controleert de inhoud van de containers voor ze naar de klant worden verscheept. Hij schuwt het gevaar niet en leeft van dag tot dag, zijn motto is dan ook 'Als je op je sterfbed ligt: no regrets!'

Deze aflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Latem Leven', dinsdag 10 november om 21.35 uur bij VTM 2.