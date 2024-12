Land in zicht in 'Over De Oceaan': 'Ik heb bereik op m'n gsm!'

21 dagen lang dobberde de onervaren bemanning van de Initials BB rond op de Atlantische Oceaan. Maar na drie weken met niets dan water rondom hen, is er eindelijk land in zicht.

Met de fonkelende vuurtoren van Port Le Marin in het vizier, heeft de bemanning nog zo'n 55 kilometer voor de boeg. En hoewel de kustlijn nog een heel eindje zeilen is, geven enkele smartphones al een teken van leven.

'Ik heb eigenlijk helemaal geen zin in bereik', geeft Clara Cleymans toe. 'Het enige waar ik wel zin in heb, is mijn geliefde en mijn familie contacteren.' En ook Riadh Bahri beseft dat het gewone leven opnieuw om de hoek loert: 'Ik wil daar eigenlijk niet aan beginnen. Zeker niet aan de WhatsApp-groepen met 307 ongelezen berichten.'

'Over De Oceaan' werd een dolle rit voor de zes onervaren zeilers die aan boord stapten van de Initials BB. Met onderweg een paar hevige squalls, talloze walvissen en zelfs enkele orka's werd het een ervaring om nooit te vergeten. Zes maanden na hun oversteek komen de bekende zeilers opnieuw samen om naar de eerste beelden van hun avontuur te kijken. En Steven Van Gucht heeft nog een verrassing in petto voor zijn medezeilers, want tijdens zijn onderzoeken aan boord heeft hij iets heel bijzonders ontdekt.

