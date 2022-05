Lady Trucker Tineke neemt emotioneel afscheid van het truckersbestaan

Op maandag 9 mei gaat Tineke voor een allerlaatste keer de baan op als vrachtwagenchauffeur. In een vorig seizoen van 'Lady Truckers' leerden kijkers de West-Vlaamse kennen als een echte plantrekker en vrolijke flapuit.

Toen ze te horen kreeg dat ze aan de ziekte MS lijdt, klonk ze vastberaden: ze zou zo lang mogelijk achter het stuur van haar tientonner blijven zitten. De ziekte valt Tineke nu echter te zwaar. Ze neemt met spijt in het hart, maar met een flinke dosis positivisme, afscheid van het truckersbestaan: 'Het is een hoofdstuk van mijn leven dat ik nooit zal vergeten. Mijn liefde voor de camions zal blijven bestaan. Maar het mooiste dat ik aan mijn job heb overgehouden is Diego, mijn vriend, die ook vrachtwagenchauffeur is.'

De truckerswereld neemt een passend afscheid van Tineke en dat laat haar niet onberoerd:

Vanaf maandag 16 mei nemen Nederlandse lady truckers het stuur over van onze Vlaamse dames. In 'Lady Truckers NL: Meiden Die Rijden', om 21.50 uur bij VTM 2, gaat de kijker on the road met stoere Nederlandse meiden die als vrachtwagenchauffeur hun mannetje staan in een wereld gedomineerd door mannen.

'Lady Truckers', maandag 9 mei om 21.50 uur op VTM 2.