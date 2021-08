Laatste 'Waarheid Durven of Doen': wie wordt nieuwe partner van Julie Van den Steen?

Op zondag 29 augustus om 21.05 uur komen voor de laatste keer gasten langs in de villa van 'Waarheid Durven of Doen'. En er zit al zeker n rg verrassende vraag in deze aflevering.

Presentatrices An Lemmens en Julie Van den Steen, de Nederlandse Tooske Ragas, die binnenkort samen met Kürt Rogiers 'K2 zoekt K3' presenteert en Davy Parmentier, creatief directeur bij de VTM-zenders en jurylid in 'Belgium's Got Talent', krijgen voor een laatste keer uitdagingen en gedurfde vragen voorgeschoteld.

Hoe het met het liefdesleven van Julie gaat? Daar weet An Lemmens klaarblijkelijk meer over. Het nieuwsgierige gezelschap doet er alles aan om te achterhalen op wat voor type man ze valt, maar dat blijkt niet echt een succes te zijn. Al heeft Davy al meteen een idee voor een nieuw programma: 'We stellen drie kandidaten voor en we gaan Vlaanderen laten beslissen!'. Julie voelt de bui al hangen: 'Echt waar, alsjeblieft! Ik ga ook terug naar de VRT!', lacht ze. De mogelijke kandidaten die An, Tooske en Davy aan haar voorstellen, zijn op z’n minst verrassend te noemen...

Sofie Dumont komt langs voor een doe-opdracht en Julie, An, Tooske en Davy sluiten de allerlaatste aflevering af met een les paaldansen. Een niet te onderschatten sport, waar ook deze goedlachse bende snel achter komt.

'Waarheid Durven of Doen', zondag 29 augustus om 21.05 uur bij VTM. De afleveringen van 'Waarheid Durven of Doen' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.