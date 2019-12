Laatste finaletickets worden uitgedeeld in 'Belgium's Got Talent'

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Morgen is het vrijdag de 13de. Hopelijk geen ongeluksdag voor de talenten uit de laatste studioshow voor de finale van 'Belgium's Got Talent', want de inzet is groot. Acht talenten, waaronder Dan Karaty's 'Golden Buzzer' The Movement Theory, gaan de strijd aan voor de laatste twee finaleplaatsen.

Vorige week kon de goochelact van Steven Delaere de jury het meest bekoren en stuurden de kijkers de 14-jarige operazangeres Camille Beniest naar de finale. Voor wie de 917.000 kijkers thuis - goed voor 41,5% marktaandeel (VVA 18-54, live+5) - na de vorige studioshow stemden, wordt morgen duidelijk. In de laatste studioshow zit er ook een unicum, want voor het eerst krijgt één act net voor de finale vier rode buzzers van de jury. Wie kan de jury niet bekoren met de act?

In de studioshow van morgen maakt de jury voor de laatste keer bekend wie voor hen naar de finale mag. Het resultaat van de voting van de laatste studioshow wordt op zaterdag 14 december om 12.00 uur 's middags bekendgemaakt op de Facebook-pagina van 'Belgium's Got Talent'. Nadien zijn de 12 talenten bekend die in de grote finale zullen schitteren.

De kandidaten in de zesde en laatste studioshow van 'Belgium's Got Talent':

Fleur & Beyoncé - hiphop - 14 en 15 - Haaltert

Benjamin Ceyssens - piano - 19 - Genk

Taylor Plysier - katapult schieten - 13 jaar - Hooglede

The Movement Theory - dans - 17-23 - Wallonië

Daisy Opdebeeck - zang en piano - 27 - Leuven

Mask’ara - comedy - 39 en 50 - Antwerpen

Danceformation Silverstar - dans - 13-30 - Diepenbeek

Vocalise - opera - 30 en 35 - Sint-Amandsberg

'Belgium's Got Talent', vrijdag 13 december om 20.40 uur bij VTM.