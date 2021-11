Laatste finaletickets worden uitgedeeld in 'Belgium's Got Talent'

De live finale is in zicht. Nu vrijdag zijn de schijnwerpers in 'Belgium's Got Talent' gericht op de laatste 8 halve finalisten. Vorige week kon de unieke burlesque act van Zoe Bizoe de jury het meest bekoren en kreeg bovendien ijsschaatser Dennis de gezamenlijke Golden Buzzer van de jury.

Bij de start van de laatste studioshow onthullen hosts Laura Tesoro en Koen Wauters welke finalist kijkend Vlaanderen daar nog aan toevoegt.

Tijdens de audities kreeg singer-songwriter Arthur (22 jaar uit Gingelom) een complete back-out door de zenuwen. Gelukkig wist jurylid Bart Peeters hem op het podium te kalmeren en kreeg hij na zijn emotionele act zelfs een staande ovatie van het publiek. Deze ervaring inspireerde Arthur voor zijn halve finalenummer dat de titel 'Onzichtbare Piloot' kreeg. Hij schreef het nummer over onzekerheid dezelfde avond na zijn auditie. Hopelijk kan hij dit keer zijn zenuwen wel de baas… Alexandra (24 jaar uit Gent), de laatste telg van de beroemde circusfamilie Malter, verbaast iedereen met een sexy, spectaculaire hoepelact. Ze zet de studio letterlijk in vuur en vlam. Net zoals tijdens de audities krijgt Koen Wauters de eer om haar te assisteren en de hoepels aan te geven. 'Je hoort op een wereldpodium. Stel dat er voor de Olympische Spelen een openingsact nodig is voor de hele wereld en jij zou dit doen met de ringen en het Olympisch vuur, dan zou heel de wereld met open mond toekijken', klinkt het bij de jury. In de studioshow van morgen maakt de jury voor de laatste keer bekend wie voor hen naar de finale mag. Het resultaat van de voting van het publiek wordt op zaterdag 13 november om 12.00 uur 's middags bekendgemaakt op de Facebook-pagina van 'Belgium's Got Talent'. Nadien zijn de 9 talenten bekend die in de grote live finale op vrijdag 19 november zullen schitteren. Ook deze kandidaten stelen nu vrijdag de show: - Recrean Skippers (23 tot 25 jaar uit Oudenaarde): De wereldkampioenen rope skipping kregen tijdens de auditie de Golden Buzzer van het publiek. Dit keer verbazen ze iedereen met een explosieve choreografie boordevol unieke tricks.

- MTJ (18 tot 26 jaar uit Kortrijk): Ook het trio Morgane, Tuur en Jean Louis kregen de Golden Buzzer van het publiek. Voor de halve finale bedachten ze een moderne choreografie over de duistere periode van de coronapandemie, al gaat hun dans vooral over hoop.

- Julie & Wout (11 jaar uit Izegem): Beste maatjes Julie en Wout brengen al dansend een prachtig hartverwarmend verhaal rond liefde en vriendschap op de tonen van ‘Ik heb je lief‘ van Maan.

- De Toâpe Geraapte (38 tot 57 jaar uit Torhout): De muzikale tijgers van de Toâpe Geraapte zorgen voor de komische noot. Tijdens de audities zaten ze nog in hun boot, vanavond vallen ze er uit en nemen ze de kijker mee naar de bodem van de zee.

- PE Live (25 tot 37 jaar uit Brussel): Gospelkoor PE Live veroverde het hart van Bart tijdens de audities en ze kregen van hem de Golden Buzzer. Hun positive vibes verspreiden ze ook nu weer met een aanstekelijke medley waarbij niemand stil kan blijven zitten.

- Youssef (27 jaar uit Brussel): Straatmuzikant Youssef ontroert tot tranen toe met een eigenzinnige versie van Nightcall van London Grammar. Om zijn ouders te bedanken voor alle liefde die zij hem hebben gegeven, zingt hij zelfs enkele zinnen in het Arabisch. ''