Laatste aflevering van 'Wissel van de Macht' belicht het Waalse Experiment

Foto: Canvas - © VRT/Joost Joossen 2019

Deze laatste aflevering vertelt het verhaal van de 'Zweedse coalitie', genoemd naar de Zweedse vlag: blauw voor de liberalen, geel voor de N-VA en het kruis voor de christendemocraten.

Het Zweedse experiment begint in 2014, op het moment dat de N-VA voor het eerst in een federale regering stapt. Wat onuitgegeven van start gaat, eindigt vier jaar later in een mislukking, wanneer het zogenaamde 'Marrakesh-pact' een einde maakt aan Michel I.

Na de verkiezingen van 2014 is N-VA de grootste partij in Vlaanderen. Bart De Wever wil federaal een Zweedse coalitie met N-VA, CD&V en de liberalen. Vlaams mikt hij op een regering met alleen N-VA en CD&V; Open VLD is niet nodig. Maar Gwendolyn Rutten ziet haar engagement als ‘één en ondeelbaar’ en triomfeert ook Vlaams. Bij de federale doorstart mag Kris Peeters van De Wever gerust premier worden. Maar de onderhandelingen worden doorkruist door een Europese deadline om een commissaris aan te wijzen. MR schuift Didier Reynders naar voor, CD&V Marianne Thyssen. Het wordt een dramatische ontknoping. Thyssen wordt commissaris, Charles Michel premier. Peeters en Reynders verbijten hun ontgoocheling.

Bij de start van de regering staan de Franstaligen erg wantrouwig tegenover N-VA. Vooral Theo Francken is de boeman en de asielcrisis zet de coalitie onder druk. De relatie tussen Peeters en De Wever verzuurt helemaal. Wanneer Peeters bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen opduikt als lijsttrekker staan de twee nationale boegbeelden lijnrecht tegen elkaar in een echte moddercampagne. De lokale verkiezingen verlopen voor N-VA niet zoals verhoopt en wanneer het VN-migratiepact (Marrakesh-pact) opduikt, zet N-VA de voet dwars. Premier Michel plooit niet en tekent het pact, waarop N-VA de regering verlaat. Het Zweedse experiment is mislukt.

Met getuigenissen van Kris Peeters, Bart De Wever, Wouter Beke, Jan Peumans, Hilde Crevits, Jan Jambon, Marianne Thyssen, Gwendolyn Rutten, Marc Van Peel en Theo Francken.

'Wissel van de Macht', maandag 16 december om 21.20 uur op Canvas.