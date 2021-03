Laatste aflevering van tweeluik 'Privacy & Ik' over datazwendel

In de tweede aflevering van 'Privacy & Ik' focust Tim op de onderhuidse surveillance op onze telefoon, door zowel overheden en privébedrijven. De consequenties zijn niet min. Kunnen we ooit de controle terugkrijgen over onze gegevens?

Tim gaat langs bij Vincent Nys en Davy De Witte, digital marketing experts van de innovatieve startup Adunio. Zij kijken onder de motorkap van Tim zijn telefoon en tonen hem wie er naar welke data hengelt en vooral: wat 'ze' daarmee te weten komen over Tim zijn doen en laten.

Het voorbije jaar stond in het teken van corona en de digitale surveillancetechnieken die ingezet worden om het virus in te dijken, zoals bij ons: de app Coronalert. Much ado about nothing volgens technologie-ondernemer en auteur Peter Hinssen en Prof. Paul De Hert (VUB). Hinssen vindt het een gemiste kans, De Hert hekelt het altijd weer te snel opduikende tech-solutionisme en stelt zich tegelijk grote vragen bij de rol van telecomoperatoren die 'geanonimiseerde' rapporten doorsturen naar de overheid om te kijken of en hoe we ons met z’n allen aan de coronamaatregelen houden. Of naar steden om te zien wie komt shoppen en hoe rijk die is.

Yves-Alexandre de Montjoye, privacyonderzoeker aan het Imperial College in Londen, toont Tim dat -met de technologische middelen van vandaag- 'anoniem' zeer relatief is. Al zegt Proximus- woordvoerder Fabrice Gansbeke dat er geen reden is tot ongerustheid. Privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert vraagt zich desondanks af wat de meerwaarde is van die datarapporten en 'of het aan een telecombedrijf is om geld te slaan uit onze gegevens'. De rode draad wordt stilaan duidelijk: we weten niet wie wat van ons weet en wat wij daarvoor precies in de plaats krijgen. Dus moeten we op de één of andere manier in controle blijven over onze data. En laat dat nu net de filosofie zijn van SOLID (Social Linked Data), de nieuwe technologie die de uitvinder van het web (Sir Tim Berners-Lee) samen ontwikkelt met Prof. Ruben Verborgh (UGent – IMEC). Peter Hinssen hoort er alvast muziek in en is ervan overtuigd dat technologie dé sleutel is om onze toekomst beter te maken.

Tim Verheyden: 'Ik wil weten wie er met welke van mijn data aan de haal gaat. Vanaf nu moet de privacydiscussie daarover gaan: over controle. Technologie is fantastisch, maar grote techbedrijven verzamelen zoveel van onze data dat we ons moeten afvragen: wat krijgen we daarvoor in de plaats? Is het wel allemaal zo waardevol? Ik ben een nogal stevige sportapp-gebruiker. Ik zou het fantastisch vinden mochten die data bijvoorbeeld gedeeld kunnen worden met mijn dokter of loopcoach. Maar dat ik wel de controle behoud. Het is fantastisch om vast te stellen dat er in ons eigen Vlaanderen mee aan de oplossing wordt gewerkt. Zo is er Ruben Verborgh van de UGent-IMEC die samen met de vader van het www, Tim Berners-Lee, dat web en de manier waarop we data delen, opnieuw probeert uit te vinden. Vlaanderen is een pionier. We mogen daar best fier op zijn.'

'Privacy & Ik', donderdag 1 april om 21.15 uur op Canvas en via VRT NU.