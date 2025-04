Laatste aflevering van 'Gelukkig Gescheiden' met Peggy en Sofie

Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Peggy (45) en Sofie (43) spelen in 2008 volleybal in dezelfde club en komen allebei net uit een relatie. Ze groeien naar elkaar toe, enkele maanden later zijn ze een koppel en een jaar later zijn ze getrouwd.

Ze beginnen ook snel aan kinderen. In 2010 bevalt Peggy van Mats (15), 2 jaar later Sofie van Stien (13). Telkens met dezelfde donor, Bert. De kinderen noemen Sofie mama en Peggy mammie. In 2018, wanneer de kinderen 8 en 6 zijn, na een relatie van 10 jaar, gaan Peggy en Sofie uit elkaar. Peggy raakt op Tinder aan de praat met ... Peggy (44), mama van Lena (8). En wat aanvankelijk vriendschappelijk bedoeld was, groeit uit tot grote liefde na een eerste ontmoeting op een Vikingfestival. Naast de liefde voor elkaar en hun kinderen, delen ze die ook voor exotische dieren. Ze hebben 7 spinnen, 2 slangen, een naaktkat en een baardagaam. En 2 honden. Sofie leert Lieselot (38) kennen op het vrijgezellenfeestje van haar zus, met wie Lieselot – alweer – samen volleybal speelt. De 2 raken aan de praat en zijn daar nu 2 jaar later nog steeds niet mee gestopt. Ze wonen niet samen, dat willen ze pas doen als de kinderen groot zijn, maar ze delen wel een auto. Lieselot heeft 2 zonen: Ralf (8) en Walt (6).

'Gelukkig Gescheiden', donderdag 24 april om 20.40 uur op VRT 1.