Laatste aflevering van 'Afghanistan, the Wounded Land' focust op de hoop om vrede te brengen

Na 9/11 en de omverwerping van de Taliban, probeerde een internationale coalitie vrede en democratie naar Afghanistan te brengen. Maar de hoop was van korte duur.

In Afghanistan begon 9/11 twee dagen vroeger, met de moord op Muhajedin-leider en nationale held Massoud. Het was een voorbode van de aanslagen die Al Qaeda uitvoerde in New York en Washington. De Verenigde Staten reageerden door Afghanistan te bombarderen en binnen te vallen. Toen de troepen van de militaire coalitie arriveerden om voor stabiliteit en wederopbouw te zorgen, hoopten veel Afghanen op een toekomst van vrede en democratie. Opnieuw zouden hun verwachtingen snel in duigen vallen.

In deze aflevering volgen we onder andere de verhalen van de Amerikaanse generaal Stanley McChrystal; van de Taliban-minister van Financiën Motasim; en van Nilufar Ibrahimi, een vrouw die arts werd en later in het Afghaanse parlement zetelde.

'Afghanistan, the Wounded Land', dinsdag 26 oktober rond 23.00 uur op Canvas.