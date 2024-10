Kunnen de bondgenoten het conclaaf verhinderen of zit er toch een addertje onder het gras in 'De Verraders'?

De spanning in 'De Verraders' bereikt een kookpunt nu de groep gehalveerd is en chaos de overhand neemt. Na de dramatische verbanning van 'opperspeurder' Joris Brys lijken de bondgenoten stuurloos.

'We zijn collectief van het padje afgedwaald, en dat heeft de groep geshockeerd', geeft Wouter Torfs toe tijdens het ontbijt. De verraders, daarentegen, lijken sterker te staan dan ooit, handig gebruikmakend van de toenemende verdeeldheid. Maar net wanneer ze zich veilig wanen, volgt een onverwachte wending…

Tijdens een nieuwe missie moeten de kandidaten kruiken door een bos manoeuvreren en deze vervolgens kapot schieten. Wanneer een kruik met iemands naam wordt geraakt, mag die naar de wapenkamer. Maar Staf voegt er een verrassende twist aan toe: 'Als jullie als team vier gouden kruiken kapotschieten, komt er vanavond geen conclaaf.' Een aankondiging die bij de verraders inslaat als een bom. 'Ik begon wit weg te trekken want dat willen wij natuurlijk niet. Dan kunnen we elkaar 48 uur niet spreken of overleggen in alle veiligheid', klinkt het bij verrader Sean. De groep staat voor een cruciale keuze: spelen ze op veilig en richten ze zich op de wapenkamer, of wagen ze alles om het conclaaf te verhinderen? Of zal dit alles toch nog onverwachte gevolgen hebben?

De bondgenoten zijn op hun hoede en nemen iedereen onder de loep. 'We moeten breder durven kijken, ook naar mensen die compleet onverdacht lijken', klinkt het bij Wouter. William beseft dat dat ook het geval is voor de verraders. 'Als niemand ons verdenkt, dan is dat juist verdacht', concludeert hij. Maar als meesterverrader heeft hij ook nu een plan in gedachten. 'De verraders moeten altijd een stap voor zijn op de bondgenoten. Als wij alle drie nooit verdacht worden, dan is dat ook verdacht. Je wil niet de grootste blinde vlek zijn want die gaat de meest verdachte zijn. Daarom wil ik mezelf viseren.' Ondertussen komt Astrid steeds meer onder vuur te liggen, vooral nadat ze vorige week tijdens de ronde tafel openlijk Joris aanviel. Tot overmaat van ramp neemt Astrid een onverwachte beslissing tijdens de missie, wat binnen de groep veel vragen oproept…

Kunnen de verraders nog onopgemerkt blijven nu de groep steeds meer verdeeld raakt? De spanning bereikt zijn kookpunt aan de ronde tafel. Eén van de bondgenoten opent de aanval en richt haar pijlen op meerdere medekandidaten. 'Ik heb haar nog nooit zo openlijk theorieën horen delen', merkt iemand op. 'Misschien voelt ze dat de groep onzeker is, en grijpt ze haar kans om vingers te wijzen.' Na de ronde tafel worden de kandidaten uitgenodigd om de verhitte discussies aan de ronde tafel door te spoelen met een gezellig feestje. Maar ook daar zit een addertje onder het gras. 'Dan weet je hoe laat het is. Dit gaat niet gewoon over gezellig wat bonden met een cocktail in de hand', klinkt het argwanend. En gelijk hebben ze…

Vincent Fierens gooit samen met Bruno Wyndaele, Sandrine André en de afvallers alle intriges op tafel in aflevering 7 van 'De Verraders: De Ronde Tafel'

Vincent Fierens schuift zondagavond om 21.30 uur opnieuw aan 'De Ronde Tafel' om de laatste ontwikkelingen in 'De Verraders' te bespreken. Ditmaal wordt hij vergezeld door Bruno Wyndaele, Sandrine André en de recent afgevallen kandidaten. Samen ontrafelen ze de intriges en manipulaties die het spel domineren.

'De Verraders', zondag 27 oktober om 19.55 uur en aansluitend 'De Ronde Tafel' om 21.30 uur bij VTM.