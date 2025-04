'Kung Fu Helden' houden Laurent Bailleul (Guga Baúl) een confronterende spiegel voor

De regen blijft genadeloos neerkletteren op de tempeldaken in Zuid-Korea. 'Het liefst wil ik gewoon niets doen vandaag, maar ik denk niet dat dat erin zit', lacht Anke Buckinx.

Van rust is inderdaad geen sprake. Tijdens hun laatste les krijgskunst moeten de 'Kung Fu Helden' één voor één hun aangeleerde Kung Fu bewegingen tonen aan master Heng Yi. En dat lukt bij de ene student al beter dan bij de andere… 'Ik voelde me erna heel down', klinkt het bij Astrid Coppens. 'Ik dacht: hoe kan het nu dat je zo’n performance zo serieus neemt? Ik weet niet wat het was. Ik heb echt niet genoeg zelfvertrouwen.'

De groepsopdracht die volgt - volle emmers water naar boven dragen - draait niet alleen om kracht, maar vooral om samenwerking. Al voelt de opdracht te gemakkelijk aan voor Laurent Bailleul (Guga Baúl) en roept ze innerlijke twijfels op. 'Er zijn verschillende stemmen aan het werken', zegt Laurent. 'De stem die vindt dat ik niet voldoende water heb gepakt, de stem die zegt dat het goed is dat ik mezelf niet geforceerd heb, de stem die zegt dat ik het moet loslaten, de stem niet begrijpt waarom ik mezelf ambetant vind en de stem die zegt dat het typisch Bailleul is om zo perfectionistisch te zijn.'

Volgens de groep is Laurent dan ook de enige die op mentaal gebied nog geen diepe groei heeft doorgemaakt. Ze houden hem een confronterende spiegel voor en motiveren hem om te gaan praten met de masters. 'Ik heb het gevoel dat je alles overanalyseert', klinkt het bij Anke. 'Het fysieke doe je goed, maar ik heb het gevoel dat het mentale een grote stap is. Dat moet toch super vermoeiend zijn, dat overdenken.'

De finaledag nadert. In een laatste intensieve training smijten de studenten zich volledig. Zijn ze klaar voor de ultieme Kung Fu test? 'De bokszak wordt wederom door iedereen kapot geslagen', zegt Kevin. 'Ondanks dat mijn lichaam begint leeg te lopen, geef ik niet op.'

