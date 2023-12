Koppels gaan diep om de perfecte tuin af te leveren in 'Huis Gemaakt'

Het laatste tuinweekend is aangebroken in 'Huis Gemaakt'. De koppels trekken een finale eindsprint richting hun droomtuin. Maar voor ze de finish bereiken, moet er nog heel wat zwaar werk verricht worden.

Gelukkig kunnen ze rekenen op een extra paar helpende handen van hun familie om hun groene visie tot leven te brengen. In Aalst zorgt de broer van Anouk voor een extra scheut testosteron. In Hasselt is de peter van Bavo de reddende engel van dienst en in Antwerpen schiet de man van Enis zijn zus te hulp. Iedereen moet diep graven om de strakke tuindeadline te halen. Is het gras in Hasselt, Antwerpen of Aalst groener dan aan de overkant?

In Antwerpen worden de terrastegels geleverd en wordt het zware werk met de seconde zwaarder. 'Die tegels wegen ondertussen precies 300 kilo per stuk. Ik dacht echt: hoe gaan wij dit doen', vertelt Enis. Tot overmaat van ramp bezwijkt de tegelsnijder onder de hoge temperaturen. Ondertussen transformeert Hasselt langzaam maar zeker tot een dromerig Ibiza. De lounge doet Kayleigh zelfs luidop dromen van een romantisch huwelijksaanzoek. In Aalst hebben ze een toeschouwer op deadlineday. Tiny, de kip van Anouk & Martin, mag haar kippenparadijs al eens uittesten. En ze bakent haar territorium meteen duidelijk af… Bij Martin kraakt het stilaan in al zijn gewrichten. 'Ik kan niet meer denken, niet meer praten. Ik kan gewoon niks meer. We werken 70 uur en slapen 4 uur', klinkt het. En als ze eindelijk klaar denken te zijn met het terras, blijken verschillende tegels wankel te liggen…

Aan het einde van deadlineday breekt alweer een belangrijk jurymoment aan. Béa, Cerina en Bart bezoeken alle tuinen om te oordelen, maar de keuze valt hen zwaar. 'Dit was echt heel moeilijk, ik heb er echt wakker van gelegen', klinkt het bij Cerina. Om de tuinen echt goed te beoordelen, moet al het meubilair, inclusief de hangmat in Hasselt, grondig worden uitgetest. Al verloopt dat niet altijd vlekkeloos…