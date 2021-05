Koppel uit 'Blind Gekocht' woont in prachtig kasteel, maar vindt het toch te klein - VIDEO

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

Jelle en Sophie schreven zich in voor 'Blind Gekocht'. Waarom is voor Kobe nog niet meteen duidelijk, want ze leven in een prachtig kasteel omringd met veel groen. Het zou volgens hen te klein zijn.





