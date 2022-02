Kobe Ilsen over het weer in een nieuwe aflevering van #Weetikveel

Kobe Ilsen gaat tijdens het tweede seizoen van '#Weetikveel' weer op zoek naar toffe en verrassende weetjes over boeiende onderwerpen. Deze week: het weer.

Het meest besproken onderwerp ter wereld komt ook aan bod: het weer. Waar en hoe ontstaat het weer? Kobe fietst mee met Frank Deboosere, gaat op bezoek bij zijn VTM-collega, vliegt door de straalstroom en door de regen, en stuurt enkele Vlaamse toeristen met een klein cadeautje naar hun vakantiebestemming. Dat allemaal om te ontdekken wat fronten, depressies en de straalstroom zijn, maar ook waarom de lucht blauw is en of het klopt dat er maar 7% van de tijd regen valt in België.

