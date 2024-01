Kobe Ilsen neemt Miss België Emilie Vansteenkiste op sleeptouw in 'Mijn Eerste Reis'

Vanaf 16 november trekt Kobe Ilsen naar alle windstreken. In 'Mijn Eerste 'Reis' gaat hij met acht bekende gasten naar een voor hen betekenisvolle reisbestemming.

Huidig Miss België Emilie Vansteenkiste haalt in de laatste aflevering van 'Mijn Eerste Reis' herinneringen op in Kreta. Emilie reisde meermaals met haar moeder naar het Griekse eiland, omdat ze verliefd werden op deze prachtige plek. In 2021 verloor Emilie haar moeder aan kanker. Emilie keert nu voor de eerste maal terug naar dit waardevolle oord.

'Mijn Eerste Reis', donderdag 11 januari om 20.45 uur op VRT 1.