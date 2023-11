Kobe Ilsen gaat met Margriet Hermans op stap in 'Mijn Eerste Reis'

Kobe Ilsen trekt met BV's naar alle windstreken. In 'Mijn Eerste Reis' gaat hij met acht bekende gasten naar een voor hen betekenisvolle reisbestemming.

Zangeres Margriet Hermans herbeleeft, al even onbevangen als op haar 24ste, haar studietijd in Madrid. In 1979 ging ze daar - na drie jaar aan de slag te zijn als leerkracht en een burn-out - op zoek naar zichzelf tijdens een sabbatjaar. In Madrid volgde Margriet Spaanse les en woonde ze een half jaar op een camping.

'Mijn Eerste Reis', donderdag 30 november om 20.45 uur op VRT 1.