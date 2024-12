'Knappe Koppen' woensdag over Ferroptose of biologische roest

Tom en Wim Vanden Berghe: twee broers die een unieke tandem vormen in de strijd tegen kanker en andere ziekten. Beide zijn ze moleculaire bioloog; Wim met een fascinatie voor de natuur, Tom met de ambitie om een nieuw medicijn te ontwikkelen tegen kanker en orgaanfalen.

Tom kreeg zelf de diagnose van chronische bloedkanker, waarvoor wel een behandeling bestaat. Dat motiveerde hem om onderzoek te doen naar een nieuw type kankertherapie en zo anderen te helpen.

Tom Vanden Berghe: 'Wij zijn de eersten die ontdekt hebben wat de oorzaak is van orgaanfalen: ferroptose, cellen die wegroesten. En ik had het nooit voor mogelijk gehouden dat je iets kon ontwikkelen dat dat kon tegenhouden.'

Wim doet onderzoek naar medicinale planten. Hij ontdekt dat de Indische winterkers ontstekingsremmende eigenschappen heeft. Het nadeel is wel dat de stof uit de plant de cellen ook dood. Dat wil je niet in een medicijn. En dus legt hij die ontdekking voor aan zijn broer Tom, die expert is op het vlak van celdood. Wat doet die plant en waarom gaan die cellen dood? Tom stelt vast dat het gaat om een nieuwe vorm van celdood, dood door roest. En dat zet hem aan het denken. Zou je kanker kunnen laten wegroesten? Het experimenteel onderzoek van Tom en Wim biedt in de toekomst nieuwe behandelingen tegen kanker en orgaanfalen.

