Kleine en grote dromen in nieuwe aflevering 'Vandaag over een Jaar'

Foto: Eén - © VRT Joost Joossen 2019

Op donderdag 2 januari ontvangt Cath Luyten in de derde aflevering van 'Vandaag over een Jaar' enkele gewone Vlamingen die op n jaar tijd iets bijzonders willen realiseren.

De 77-jarige Jeanine uit Kampenhout wil leren fietsen. Annelore (21 jaar) uit Ninove heeft de chronische vorm van de ziekte van Lyme en wil terug een dubbelmatch tennis kunnen spelen met haar vader. Evi (38 jaar, uit Zwijndrecht) wil herenigd zijn met haar Nigeriaanse echtgenoot. En Wim Waes (79 jaar, uit Kontich), de vader van Tom Waes, wil te voet naar Compostella stappen.

Bij Cath komen ze vertellen over hun plannen. Eén jaar - maar slechts enkele seconden op televisie - later wandelen ze de studio weer binnen en komen Cath en de kijkers te weten hoe het gelopen is. Samen met de kijkers en met haar gasten herbeleeft Cath de belangrijkste momenten uit hun bewogen jaar.

Deelnemer in de kijker: Wim Waes (79) uit Kontich: 'Vandaag over een jaar wil ik naar Compostella stappen.'

'Tom weet niet dat ik meedoe aan het programma, hij mag het pas volgend jaar ontdekken' - Wim Waes

De appel valt niet ver van de boom. Wim, de vader van Tom Waes, is altijd al sportief en avontuurlijk geweest. Doorheen de jaren is hij weliswaar een rustige huisvader geworden, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Wim wil nog voor hij 80 wordt een levenslange droom verwezenlijken: een staptocht naar Santiago de Compostella. Zoon Tom vindt het alvast een geweldig idee en zal een paar dagen mee stappen. Maar papa Wim wil niet dat Tom te weten komt dat hij deelneemt aan Vandaag over een jaar. Dat wordt dus een dubbele uitdaging die hij tot een goed einde zal moeten brengen...

Jeannine (77) uit Kampenhout - 'Vandaag over een jaar wil ik kunnen fietsen.'

'Mijn dochters hebben mij zot verklaard.' - Jeannine

Jeannine heeft nooit leren fietsen. Als kind ging ze te voet naar school en ook later was haar werk op wandelafstand en had ze geen fiets nodig. Op haar 35ste werd ze door haar kinderen uitgedaagd om te leren fietsen, maar één fietspoging en een zware valpartij later gaf Jeannine er de brui aan. Jeannine koos voor een fietsloos leven. Voor langere afstanden kon ze immers beroep doen op haar man, die haar steeds bracht waar ze moest zijn. Maar toen haar echtgenoot onlangs overleed, besliste Jeannine dat ze iets moest ondernemen om haar mobiliteit te vrijwaren: een fiets en een fietshelm kopen, en leren fietsen.

Annelore (21) uit Ninove - 'Vandaag over een jaar wil ik terug een tennismatch kunnen spelen.'

'Anderen zaten huilend in de wachtzaal, maar ik sprong een gat in de lucht: ik had een diagnose!' - Annelore

Op haar 16de veranderde het leven van Annelore drastisch. Het begon met barstende hoofdpijn en evenwichtsstoornissen, maar evolueerde snel naar hevige spierpijnen waardoor ze niet eens haar veters kon knopen of vlees kon snijden. Tal van onderzoeken werden gedaan, maar niets werd gevonden. De medische conclusie was: Annelore beeldt het zich in. Zowel Annelore als haar familie geloofde niets van die uitleg en ze bleven zoeken naar een verklaring. Een jaar later bracht een medisch artikel de oplossing. Annelore werd opnieuw onderzocht en bleek de chronische vorm van de ziekte van Lyme te hebben. Een nooit ontdekte tekenbeet van jaren geleden was de oorzaak van al het leed. Er wacht haar een lange en zware strijd om terug de oude te worden.

Evi (38) - 'Vandaag over een jaar wil ik herenigd zijn met mijn echtgenoot.'

'Sommige mensen in mijn omgeving denken dat het niet zal lukken, maar daar probeer ik niet aan te denken.' - Evi

Een paar jaar geleden raakte Evi online aan de praat met Justice en werd smoorverliefd. Eén probleem: Justice woont in Nigeria. De afstand kon de liefde echter niet temperen en Evi besloot hem te bezoeken in zijn thuisland. Al gauw bleek dat het ware liefde was en ze trouwden een jaar later in Nigeria. Helaas blijkt het niet eenvoudig voor Justice om een visum te krijgen en naar België te verhuizen. Evi moet tal van procedures doorlopen om haar echtgenoot naar ons land te halen. Het vermoeden van een schijnhuwelijk hangt immers over hun dossier. Het is aan Evi om de autoriteiten te overtuigen van hun liefde.