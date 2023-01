Klein huisje met een groot probleem in 'Tiny House Battle'

25 jaar afbetalen voor een groot, bakstenen huis? Dat is buiten het koppel en leerkrachten Greet en Efraïm (uit Diest) gerekend. Samen met hun twee dochters willen ze verhuizen naar een tiny house. En die thuis wordt gebouwd door twee nieuwe bouwteams in 'Tiny House Battle'.

Team oranje (uit Lier) bestaat uit vier jeugdvrienden, stuk voor stuk ervaren rotten in de bouw met humor als hun sterkste wapen. Het team onder leiding van Raf heeft een duidelijk plan: 'We gaan voor het wauw-effect!' Zij nemen het op tegen team blauw (uit Berlaar), waar Alex de link is tussen iedereen. Lore is zijn vriendin, Bert is zijn neef en Nick is een goede vriend. Het team wil out of the box denken en het verschil maken met creativiteit. En die creativiteit trekken ze in alles door, zelfs wanneer er een groot probleem opduikt…

Het idee om te verhuizen naar een tiny house is enkele jaren geleden ontstaan bij Greet en Efraïm. 'We willen graag meer vrijheid op financieel vlak. Onze huidige lening is vrij zwaar en we zien het niet zitten om nog 20 jaar te werken om een huis af te betalen. Bovendien willen we onze vaste kosten ook verlagen', klinkt het bij het koppel. 'En als onze meisjes tieners worden, dan plaatsen we gewoon een tweede tiny house naast dat van ons. Er is overal een oplossing voor', lachen ze. Welk team kan de kopers het meest bekoren en wint deze aflevering van 'Tiny House Battle'?

'Tiny House Battle', dinsdag 24 januari om 20.35 uur bij VTM.