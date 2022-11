Kippenvelmomenten en nagelbijten tijdens laatste Knockouts in 'The Voice van Vlaanderen'

Nu vrijdag 11 en zondag 13 november is het tijd voor de laatste Knockouts in 'The Voice van Vlaanderen'. De lat wordt telkens een tikkeltje hoger gelegd want per team zullen er maar zes talenten doorgaan naar de Battles.

Al worden de coaches ook dit keer op hun wenken bediend: van kippenvelmomenten tot ambiance en een streepje gospel. Team Mathieu zit reeds vol maar wie sleept nog een ticket voor de Battles in de wacht voor team Natalia, team Jan en team Koen? Wie moet de wedstrijd onverbiddelijk verlaten en voor wie is het nagelbijten tot het einde in de beruchte ‘Redzone’?

Team Koen is nu vrijdag leverancier van de eerste Knockouts. Onder hen ook kandidaat Johan (38, uit Leopoldsburg), die tijdens de Blind Auditions zorgde voor een stevige portie rock & roll. Voor de Knockouts wil Koen echter een andere richting uitgaan. 'Tijdens de Blind Auditions heeft Johan zijn rockgehalte uitgespeeld maar hij heeft dat eigenlijk totaal niet nodig. Ik denk dat hij nog gaat schrikken van zijn eigen, echte stem.' Kan Johan zijn coach overtuigen met Little Black Submarine van The Black Keys? Voor Ilaria (18, uit Gent) uit team Jan slaat het noodlot toe tijdens de workshops. Zij valt ziek en moet van thuis uit het nummer Learn To Speak van Cara Rose inoefenen. Wanneer ze op het podium stapt, komt ze echter heel verrassend uit de hoek…

Deze knockouts komen op vrijdag 11 november aan bod:

Knockouts Team Koen:

Bram (36, uit Destelbergen): Alright - Jamiroquai

Jochen (24, uit Oudenaarde): The Best Is Yet To Come - Novastar

Rosann (21, uit Sluis): Liefde Van Later - Herman van Veen

Sara (19, uit Gistel): Lay Me Down - Sam Smith ft. John Legend

Matthias (37, uit Kortrijk)t: Three Little Birds - Bob Marley & The Wailer

Laura (27, uit Berlaar): Vol - MEROL

Sarah (26, uit Tienen): Out of the Black - Royal Blood

Knockouts Team Natalia:

Samuel (25, uit Gent): Stop This Flame - Celeste

Brandon (28, uit Aalst): Swim Good - Frank Ocean

Knockouts Team Jan:

Robbe (20, uit Rillaar): Without You - The Kid Laroi

Anna-Julia (18, uit Kortrijk): If You Go Away - Tout va bien

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 11 november om 20.35 uur bij VTM.