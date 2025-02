Kijk met Valentijn de leukste films en series op Streamz

Op Streamz en Streamz Premium+ kijk je met Valentijn de leukste films en series over daten, relaties en stomende nachten.

Voor wie Valentijn graag vanuit de zetel viert, heeft Streamz een Valentijnsomgeving met de meest romatische filmdates. Voor ieder wat wils: romantische filmklassiekers, romantiek van eigen bodem, stomende films of series over vriendschap voor wie liever Galentine's Day viert.

'Pride & Prejudice'

Te zien op Streamz

Mrs. Bennet (Brenda Blethyn) heeft vijf dochters en ziet ze allemaal graag trouwen met een geschikte man. Wanneer de jonge en rijke Mr. Bingley de zomer doorbrengt in de buurt van huize Bennet, ontstaat er onrust bij de meisjes. In zijn vriendenkring moeten immers genoeg geschikte vrijgezellen zitten. Wanneer de slimme Elizabeth (Keira Knightley) de knappe maar deftige Mr. Darcy (Matthew MacFayden) ontmoet, blijkt dat in de liefde niets gemakkelijk gaat.

Het romantische kostuumdrama is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jane Austen uit 1813. De film werd genomineerd voor 4 Oscars, waaronder Best Performance by an Actress in a Leading Role voor de toen 20-jarige Keira Knightley ('Black Doves').

'Zot van A.'

Te zien op Streamz

Anna (Veerle Baetens) is gescheiden van Bruno (Koen De Graeve) nadat die vreemd ging met de schooljuf van hun zoontje Boris.​ Haar piepjonge minnaar kan echter maar tijdelijk voor wat afleiding zorgen… Het huwelijk van Arno (Mathias Sercu) en Lydia (Barbara Sarafian), Anna’s beste vriendin, heeft in ieder geval meer weg van het perfecte voorbeeldhuwelijk… hoewel? Bij Alain (Jan Van Looveren) en Fred (Mathijs Scheepers) is alles één en al rozengeur en maneschijn, want ze staan op het punt te trouwen… of gaat het feest toch niet door ? Astrid (Lotte Heijtenis), de zus van Alain, werkt in een juwelenshop en hoopt iedere dag opnieuw dat haar prins op het witte paard voor de deur staat. De avances van ’s lands meest begeerde vrijgezel, Paul (Kevin Janssens), heeft ze helaas niet door… En dan is er tenslotte Annette (Joke Devynck) die tijdens haar zoektocht naar een verdwenen Sint zichzelf én haar ware liefde ontdekt.

'Zot van A.' was de derde langspeelfilm van regisseur Jan Verheyen ('Red Sandra', 'Het Tweede Gelaat') en wordt gezien als de eerste Vlaamse romcom. Geen beter moment dan Valentijn om deze film te (her)ontdekken dus.

'Bridget Jones' Diary'

Te zien op Streamz

Dertigster Bridget Jones (Renée Zellweger) is vrijgezel en alsof ze dat zelf nog niet erg genoeg vindt, wordt ze daar constant aan herinnerd door mensen in haar omgeving. Ze wil verandering in haar leven brengen. Haar goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn onder andere: afvallen en op zoek gaan naar een aardige, verstandige man. De onhandige Bridget wil meer grip op haar leven krijgen, maar natuurlijk bereikt ze haar doelen niet moeiteloos. Ze koopt een dagboek waarin ze al haar belevenissen beschrijft. Ze flirt met haar aantrekkelijke baas Daniel Cleaver (Hugh Grant) en brengt zichzelf in verlegenheid tegenover haar voormalige buurjongen en nu topadvocaat Mark Darcy (Colin Firth). Als ze zich aan haar voornemens wil houden lijkt de keuze niet zo moeilijk, maar toch...

'Bridget Jones's Diary' is gebaseerd op de columns van Helen Fielding waarin ze de chaotische wereld van een vrijgezelle dertiger op zoek naar ware liefde beschreef. Uiteindelijk zijn haar belevenissen gebundeld in twee boeken, die razend populair werden. En ook de verfilming is een succes, want de vierde film over Bridget Jones' fictieve leven 'Bridget Jones: Mad About the Boy' is momenteel te zien in de cinema.

'Interview With a Vampire'

Te zien op Streamz

Journalist Daniel Molloy (Eric Bogosian) probeert het leven van de mysterieuze Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) te ontrafelen tijdens een reeks intense interviews. Louis onthult hoe zijn bestaan voorgoed veranderde toen hij in de 18e eeuw in New Orleans de charismatische vampier Lestat de Lioncourt (Sam Reid) ontmoette, die hem een uitweg gaf uit zijn sterfelijke beperkingen door hem ook te veranderen in een vampier.

Louis vertelt een epische reis door de eeuwen heen, waarin hij worstelt met zijn nieuwe onsterfelijkheid en de eeuwige strijd tussen zijn menselijke gevoelens en zijn monsterlijke aard. Wanneer ze de jonge wees Claudia (Delainey Hayles) opnemen en ook in een vampier veranderen, verandert hun wereld drastisch. De band tussen Louis en zijn maker Lestat groeit uit tot een complexe en destructieve mix van liefde, macht en verraad. Met een frisse blik op het verhaal zet de nieuwe reeks ook LGBTQ+ relaties neer als complex en niet-stereotiep, wat het een nominatie opleverde voor een GLAAD Award.

'Indecent Proposal'

Te zien op Streamz

David en Diana Murphy zijn jong en gelukkig getrouwd. Hun geluk dreigt echter van korte duur te zijn. Na de aankoop van hun huis raken ze in geldproblemen. Terwijl ze hun schuldeisers absoluut niet kunnen betalen, komt David met een merkwaardig voorstel.

De hoofdrollen van de film uit 1993 zijn weggelegd voor Robert Redford ('Our Souls at Night'), Demi Moore ('The Substance') en Woody Harrelson ('True Detective'). De film was een commercieel succes, het werd de zesde best verdienende film van het jaar, maar kreeg heel wat negatieve kritieken vanwege het controversiële standpunt. Vandaag wordt de film gezien als een cultureel fenomeen.

'Basic Instinct'

Te zien op Streamz

Rechercheur Nick Curran onderzoekt de moord op rockster Johnny Boz. Verdachte is de vriendin van het slachtoffer, Catherine Tramell, schrijfster van misdaadverhalen. Een van haar verhalen lijkt tot in de kleinste details op de moord.

'Basic Instinct' betekende de grote doorbraak van Sharon Stone ('Ratched') en leverde haar een Golden Globe-nominatie voor Beste Actrice op. De kruisverhoorscène in de film werd één van de meest besproken én meest gepauseerde momenten in de filmgeschiedenis. Maar de scène leidde ook tot hevige discussies over consent, vrouwelijke representatie in film, en de grenzen van erotiek in mainstream cinema. De regie was in handen van de Nederlander Paul Verhoeven ('Turks Fruit').

'Exen'

Te zien op Streamz

Laat de titel je niet misleiden, in de romantische fictiereeks 'Exen' vieren Gilles (Bart Hollanders) en Yasmine (Serine Ayari) hun liefde. Of dat proberen ze toch, want zonder het te beseffen nodigt Gilles zijn vier exen uit op hun trouwfeest.

Een ex: de vervelende angel binnen elke relatie. Sinds de onhandige bon-vivant Gilles Trio zijn vriendin Yasmine heeft leren kennen, is hij heel wat rustiger geworden. ​ Hij heeft vaarwel gezegd aan zijn losbandige leventje en gaat binnen enkele maanden trouwen. Yasmine is 'the one'. Maar de aanloop naar het trouwfeest loopt niet helemaal zoals verwacht wanneer Gilles in de supermarkt zijn ex Inge (Eva Binon) tegen het lijf loopt. De twee waren zeven jaar samen en uit onwennigheid nodigt Gilles haar op slag uit voor zijn trouwfeest… ook al had hij met Yasmine afgesproken dat hun exen een no go waren op de gastenlijst. Gilles onhandigheidje zet een molen in gang waardoor de liefde tussen hem en Yasmine danig op de proef wordt gesteld. Komt het nog wel goed tussen de twee?

'Priscilla'

Te zien op Streamz

Wanneer tiener Priscilla Beaulieu op een feestje Elvis Presley ontmoet, verandert de internationale rock-'n-roll superster op intieme momenten onverwachts in iemand anders: een meeslepende liefde, een steun in eenzame dagen, een kwetsbare beste vriend.

De biografische film 'Priscilla' vertelt het verhaal van de grote liefde van Elvis Presley, door de ogen van Sofia Coppola. Een verhaal vol hartstocht, liefde en roem met een donker kantje. De twee geliefden worden vertolkt door Cailee Spaeny ('Civil War') en Jacob Elordi ('Saltburn').

'Yellowjackets'

Seizoen 3 vanaf 18 februari

In 1996 stort een vliegtuig neer met een meisjesvoetbalteam, de Yellowjackets, diep in de afgelegen bossen van Canada. Ze moeten zien te overleven in de wildernis, wat leidt tot extreme maatregelen, spanningen en gruwelijke gebeurtenissen. Terwijl hun situatie steeds meer escaleert, wordt hun geestelijke gezondheid en moraal op de proef gesteld.

De reeks springt ook naar het heden, waar de nu volwassen overlevenden, Shauna (Melanie Lynskey), Taissa (Tawny Cypress), Natalie (Juliette Lewis), en Misty (Christina Ricci), proberen hun levens voort te zetten. Maar ze worden geconfronteerd met dreigingen uit het verleden wanneer iemand hen chanteert met de geheimen van wat er werkelijk in de wildernis gebeurde.

Voor wie liever Galentine's Day viert, zijn er op Streamz heel wat series en films te vinden over vrouwelijke vriendschappen. In 'Yellowjackets' wordt de intense en complexe aard van vrouwelijke vriendschappen getoond tegen de achtergrond van survival en trauma.

'F*** You Very, Very Much'

Te zien op Streamz

'F*** you very, very much' volgt het onstuimige stadsleven van drie hippe dertigers gespeeld door Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens; een bestaan gevuld met familie, flirten, drank en drama. De komische reeks is een herkenbare, averechtse en prettig gestoorde reeks over jezelf vinden in het tragische tijdperk van Tinder en tofu.

Je zou 'F*** You Very, Very Much' de mooiste Vlaamse reeks over female friendship kunnen noemen. In twee seizoenen leren we An, Flo en Violet kennen en volgen we hen in hun zoektocht naar zichzelf, hun liefdesperikelen en hun heerlijke imperfectie. Eén ding blijft overeind: de vriendschap tussen de drie.

'3FF'

Te zien op Streamz

'3FF' vertelt het verhaal van 3 jonge vrouwen die aan het beginpunt van hun leven staan. Na hun avontuur in Portugal storten Leyla (Angela Jakaj) en Kyra (Liandra Sadzo) zich volop op de arbeidsmarkt. Voor Leyla lijkt dat goed te lukken, voor Kyra wordt dé droomjob vinden echter een moeilijkere zoektocht. Amber (Jamie-Lee Six) staat nog half in het studentenleven, ze is nog niet afgestudeerd maar werkt volop aan haar thesis terwijl ze toch al van het professionele leven kan proeven tijdens haar stage. De drie wonen samen in een huurhuis in Gent.

'3FF' is een spin-off van de populaire jongerenreeks 'D5R' die voor het eerst te zien was in 2014. Al meer dan 10 jaar lang kunnen fans de onbreekbare vriendschapsband van het groepje uit Vilvoorde volgen. Sinds 2023 gaat het verhaal verder in '3FF' dat de drie vriendinnen Leyla, Kyra en Amber volgt.

'The Bold Type'

Te zien op Streamz

'The Bold Type' is een heerlijke serie over drie jongvolwassen vrouwen die bij het magazine Scarlet werken. De drie vriendinnen uit New York gaan door heel wat ups en downs mee. Gelukkig hebben ze elkaar en natuurlijk ook de fashion closet, waarin álles uitgebreid wordt besproken.

De drie beste vriendinnen worden gespeeld door Katie Stevens ('Faking It'), Meghann Fahy ('The Perfect Couple'), en Aisha Dee ('Look Both Ways'). De serie is geïnspireerd op het leven en de carrière van Joanna Coles, voormalig hoofdredacteur bij Cosmopolitan, die uitvoerend producent is voor de reeks.

'Beautiful Disaster'

Vanaf 14 februari op Streamz Premium+

Kwajongen Travis is precies wat eerstejaars studente Abby nodig heeft en wil vermijden. Hij brengt zijn nachten door met vechten in ondergrondse bokswedstrijden en zijn dagen als de ultieme charmeur van de universiteitscampus. Maar Abby wil niets met Travis te maken hebben. Geïntrigeerd door Abby's weerstand tegen zijn aantrekkingskracht, biedt Travis haar een eenvoudige weddenschap aan: als hij zijn volgende gevecht verliest, moet hij een maand vrij van seks blijven. Als hij wint, moet Abby voor dezelfde tijd in zijn appartement wonen.

Dylan Sprouse ('After We Collided') en Virginia Gardner ('F*** Marry Kill') spelen de twee jonge geliefden met een gevaarlijke aantrekkingskracht. 'Beautiful Disaster' is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jamie McGuire.

'Billie vs Benjamin'

Te zien op Streamz

'Billie en Benjamin' ontmoeten elkaar wanneer ze allebei op vrijgezellenweekend – en dus verkleed – zijn. Ze lijken een match made in heaven. Tot een banale discussie de linkse ‘trut’ in Billie (Charlotte Timmers) en de rechtse ‘lul’ in Benjamin (Ward Kerremans) naar boven haalt. De verliefdheid tussen hen is groot, maar hun tegenstellingen dreigen al snel nog groter te worden. Een mooie serie die toont hoe liefde zelfs de sterkste tegenpolen bij elkaar kan brengen.

'Déjà Vu - Alles is Voorbestemd'

Te zien op Streamz

Deze reeks vertelt het aangrijpend liefdesverhaal en intiem psychologisch drama van Halim (Yassine Ouaich) die aan de start van zijn volwassen leven en carrière, de liefde van zijn leven Eva (Lauren Versnick) probeert terug te winnen. Sinds Eva hem heeft verlaten, heeft het leven geen zin meer. Tot Halim per toeval een bedrijf ontdekt dat hem in de mogelijkheid stelt om terug te keren in de tijd. Halim aarzelt niet en hij probeert niet alleen zijn relatie te redden, maar ook zijn advocatenkantoor en zijn disfunctionele familie.

'How to Lose a Guy in 10 Days'

Te zien op Streamz

Als journalist voor het trendy tijdschrift Composure krijgt Andie Anderson (Kate Hudson) de opdracht om te onderzoeken hoe je van een man kunt afkomen… binnen 10 dagen! Andie's doelwit, de knappe vrijgezelle reclamejongen Benjamin Barry (Matthew McConaughey). Maar ook hij wil een opdracht binnenhalen en gaat tegelijkertijd een weddenschap aan met zijn collega's dat hij iedere willekeurige vrouw rond zijn vinger kan winden... binnen 10 dagen!

'No Strings Attached'

Te zien op Streamz

Emma (Natalie Portman) is een drukbezette arts die een schijnbaar perfecte regeling heeft getroffen met haar beste vriend Adam (Ashton Kutcher): een seksuele relatie zonder verplichtingen. Maar kunnen ze beste vrienden blijven wanneer hun relatie meer dreigt te worden?