Khaled & John Legend in eerste ''The Kelly Clarkson Show' op VIJF

VIJF brengt vanaf maandag 5 oktober, 'The Kelly Clarkson Show' de populaire dagelijkse talkshow die wordt gepresenteerd door Grammy en Emmy Award-winnende zangeres Kelly Clarkson, naar Vlaanderen.

'The Kelly Clarkson Show' brengt live en virtuele interviews met gasten uit de film-, televisie- en muziekindustrie. In de eerste aflevering heeft Kelly meteen grote verrassingen: DJ Khaled & John Legend worden geïnterviewd en treden op.



Voor de allereerste keer krijgen fans de kans om op de eerste rij plaats te nemen in de show als virtueel publiek vanuit hun eigen zetel.



Kelly zal het ook hebben over alledaagse herkenbare problemen. Haar show omvat live optredens, games en Kelly's ongefilterde perspectief op het leven, gezin, kinderen, relaties, huwelijk en dingen die haar inspireren.



Aan het begin van show verwelkomt Kelly Clarkson haar virtuele publiek terug voor seizoen twee van 'The Kelly Clarkson Show', en ze deelt al haar grote veranderingen in haar leven sinds ze voor het laatst in de studio was. Voor het eerst zal ze openhartig zijn over haar scheiding: "mijn kinderen komen op de eerste plaats".



'The Kelly Clarkson Show', vanaf 5 oktober, iedere werkdag om 15u40 op VIJF.



