Kathleen en Steven zijn nog niet 'aan de nieuwe patatten' in 'Villa Zuid-Afrika'

Vanaf dinsdag 15 maart volgt VTM 2 vanop de eerste rij hoe Kathleen Aerts en haar man Steven hun droom waarmaken: een eigen guesthouse openen. Het guesthouse werd na een pittige zoektocht gekocht, kreeg de naam 'Droom Guesthouse', en moet binnen een maand klaar zijn om de eerste gasten te ontvangen.

Een jong gezin runnen, een reisbureau draaiende houden én een guesthouse renoveren: het zijn pittige tijden voor Kathleen en Steven. En dan blijkt hun Droom guesthouse ook nog eens in een 'nachtmerrieguesthouse' veranderd te zijn…

Wanneer het koppel na een vakantie in België de stand van zaken van de verbouwingen gaat opmeten wordt al snel duidelijk dat ze 'nog niet aan de nieuwe patatten zijn'. Het guesthouse heeft meer weg van een stort, het gazon rond het gebouw is als sneeuw voor de zon verdwenen en 'alles is kapot'. Kathleen ziet de openingsdatum in het gedrang komen en ook de kinderen zijn sceptisch: 'Binnen 'vijfduizendmiljoen' weken zal het guesthouse misschien wel klaar zijn', aldus zoontje Jay. Steven blijft positief, maar na enkele bezoekjes aan de werf dondert ook hij stevig van zijn droomwolk.

'Villa Zuid-Afrika', vanaf 15 maart elke dinsdag om 21.30 uur bij VTM 2.