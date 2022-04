Kathleen barst in tranen uit in 'Villa Zuid-Afrika': 'Nothing works here, I'm sick of it!'

Als Kathleen geen K3'tje, uitbater van een reisbureau of gastvrouw van een guesthouse was geworden, dan waarschijnlijk wel interieurarchitect.

In een nieuwe aflevering van 'Villa Zuid-Afrika' slaat ze samen met zoontjes Jay en Lewis als een zot en in een race tegen de klok aan het decoreren. De kamers van het guesthouse moeten pico bello in orde zijn, want er staat een testrun op de planning en over enkele dagen blijven de eerste gasten slapen. De opening van het guesthouse lijkt éindelijk nabij, maar dan gooit een vervelend probleem roet - of beter gezegd 'kakwater' - in het eten. Een tegenslag te veel voor Kathleen, die in tranen uitbarst.

'Villa Zuid-Afrika', dinsdag 5 april om 21.40 uur bij VTM 2.