Kate Ryan over de start van haar carrière in 'Viva La Feta'

In aflevering 3 ontvangen Jani en Otto-Jan de enige echte Kate Ryan, oftewel Katrien Verbeeck. Griekenland is uiteraard geen onbekend terrein voor Katrien want in 2006 mocht zij ons land gaan vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Athene.

Niet alleen Je t'adore werd hier gedoopt tot een monsterhit, maar ook de befaamde Griekse kniezwengel werd wereldberoemd. Op Sifnos neemt Otto-Jan Katrien mee voor een avontuurlijk zeiltochtje. Met het volste vertrouwen gaan ze het water op, al loopt dat niet helemaal zoals gehoopt: 'Ik stelde nog de domme vraag of Otto-Jan eigenlijk wel kon zeilen, na zijn passage in 'Over De Oceaan'. Hij heeft de oceaan overgestoken, dus ik dacht Bring it on… Maar het was toch gene vette. Ik heb Otto-Jan moeten redden, en eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn. Maar uiteindelijk zijn we toch nog heel mooi kunnen binnenvaren.'

Otto-Jan: 'Jani en ik hebben ooit de oceaan over gezeild. Dat is ondertussen wel bekend. Mensen vragen zich af of wij nu ook echt goeie zeilers zijn. Kate Ryan kan na haar verblijf op Sifnos bevestigen dat dat dus niet het geval is.'

Naast de stoere Kate Ryan die we allemaal kennen, leren we toch ook vooral de gevoelige Katrien Verbeeck kennen. Zo is ze heel openhartig over de moeilijkheden die ze ondervond bij de start van haar carrière op jonge leeftijd: 'Vroeger was er heel veel druk van platenfirma’s. Je moest er zo sexy mogelijk uitzien, en liefst zo bloot mogelijk. Toen stond ik daar niet bij stil, maar achteraf bekeken… Je hebt oprechte mensen nodig, en die had ik op dat moment niet altijd.'

'Viva La Feta', maandag 27 maart om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.