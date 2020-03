Karim vrijdag in 'Temptation Island' openhartig over zijn jeugd

Karim is erg onzeker over zijn relatie met Roshina en deze onzekerheid komt voort uit zijn jeugd. 'Ik was flink gezet, ik kon nooit goed mee met de groep.'

Vreugde en verdriet liggen dichtbij elkaar in dit paradijselijke oord. De as van het eerste kampvuur smeult nog na wanneer de koppels nog meer olie op het vuur gooien, en twee nieuwe vrijgezellen hun intrede doen. Er waait een nieuwe wind door de resorts. Wie houdt stand? En wie bezwijkt voor de verleiding?

'Temptation Island', vrijdag 20 maart om 20.35 uur bij VIJF.